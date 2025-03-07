Как эмоции формируют наше восприятие мира и влияют на психическое здоровье

Рост интереса к психотерапии связан с важной проблемой: многие люди, столкнувшись с эмоциональными трудностями, начинают искать решение исключительно на уровне мышления. Мы читаем книги, изучаем научно-популярные статьи, ищем логические объяснения своим переживаниям. Но теоретическое понимание — это не всегда путь к исцелению. Марина Волкова, клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, редактор Ясно, рассказывает, что такое эмоции и как с ними работать.

Как устроена психика и откуда берутся эмоции

В работе от клиентов очень часто можно услышать: «Я все понимаю, но…» И это фраза, которая говорит нам о том, что когнитивного осознания недостаточно для реальной трансформации. Проблема заключается в том, что для многих людей наиболее сложным является не изменение установок или осознание своих проблем, а именно проживание того эмоционального опыта, на основании которого эти установки когда-то возникли.

Когда мы только рождаемся, наш ум еще не способен к абстрактному мышлению, но мы уже испытываем базовые эмоции, которые формируют наше восприятие мира. Отношения с близкими, первые переживания страха и радости — все это влияет на то, как мы будем воспринимать мир в будущем: как место, полное угроз, или как пространство безопасности и доверия. Этот эмоциональный опыт — ключевой для формирования внутреннего образа мира. События, с которыми мы сталкиваемся в дальнейшем в процессе взросления, продолжают оказывать на нас влияние в первую очередь через воздействие на эмоциональное состояние. Мы можем осмыслять происходящее, пытаться дать ему логическое объяснение, но это «надстройка» нашего мышления — а первичный контакт с миром всегда носит эмоционально-чувственный характер. Мы не воспринимаем мир как просто набор фактов или идей, мы взаимодействуем с ним через чувства, которые лишь спустя время осмысливаем в понятиях и категориях. И именно чувственная ткань жизни — то, что нам приятно или больно, то, что вызывает страх или радость, — формирует основу нашего внутреннего мира. Чувства безопасности или угрозы, доверия или настороженности, которые «отпечатались» в нашей психике, будут направлять восприятие и поведение в дальнейшем. Если мы не проживаем эмоциональный опыт, связанный с нашей личной историей, если пытаемся его подавить — мы фактически изолируемся от своих настоящих чувств и переживаний. И это, в свою очередь, ведет только к усилению защит, которые становятся частью нашей стратегии выживания, но также и ограничивают наши возможности для настоящих изменений.

Какой отпечаток на жизнь накладывает эмоциональный опыт

Важно понимать, что наш способ восприятия мира и механизмы реагирования на него формируются на основе тех переживаний, которые мы уже испытали — особенно в детстве и в первые годы жизни. Согласно теории объектных отношений, эти переживания создают так называемый «внутренний объект» — своеобразный фильтр, через который мы пропускаем реальность и который как бы «воскрешает» уже пережитый нами опыт. Он связан с образами людей, которых мы когда-то встречали, с тем, замечали ли наши желания и потребности, проходили ли мы через что-то болезненное и сложное.

Когда человек переживает травматический опыт — то есть, такой, что превышает субъективную возможность психики справиться с ним и его переработать, — он как бы «сохраняет» его внутри себя. Эти эмоции «остаются» в теле и психике, влияя на восприятие мира и взаимоотношений. Так, восприятие окрашивается пережитыми болезненными эмоциями — страхом, покинутостью, предательством, беспомощностью, уязвимостью. Иногда это приводит к флешбэкам: человеку кажется, что время не разделяет его с травматическим эпизодом, что он снова переживает те же эмоции и события, как если бы они происходили сейчас. Но такие возвращения не приносят разрядки, не создают чувства завершенности, а лишь усиливают внутреннее напряжение. В такие моменты человек, естественно, стремится закрыться от боли, потому что этот бессмысленный и бесконечный цикл мучает его, не давая выхода. Но именно так проявляется травма: она повторяется и воспроизводится в небезопасных условиях, когда не получена необходимая эмоциональная переработка и поддержка.

Часто такие переживания трудно вынести. Столкновение с болью и страхом может быть слишком сильным, и поэтому человек начинает избегать этих чувств. Он выстраивает защиты, которые, с одной стороны, помогают ему выжить, но с другой стороны, они и становятся тем, что бессознательно определяет его жизнь, его реакции и взаимодействия с миром. Это то, о чем когда-то говорил Юнг:

«То, что не осознается, становится нашей судьбой».

Если человек избегает эмоциональных переживаний, не проживает их, они остаются подавленными, а значит — бессознательно направляют его жизнь.

Почему важно не только понимание, но и корректирующий эмоциональный опыт

Чтобы действительно изменить восприятие, способ переживания мира и самого себя, успокоить мучающие его тревоги — человеку важно получить корректирующий эмоциональный опыт. Следует на практике убедиться не только в том, что можно отказаться от каких-то установок, схем и защит — но и в том, что это не приведет к краху психической жизни человека. Что эмоционально он встретится с чем-то хорошим, а не чем-то плохим.

Чтобы это стало возможным, важно, с одной стороны, поработать с травматическим следом, то есть с теми эмоциональными ранами, которые остались после болезненных переживаний прошлого. В разных направлениях терапии этот процесс будет проходить по-разному, но суть всегда одна: необходимо дать возможность этим ранам «затянуться», снять их эмоциональный заряд и позволить психике интегрировать эти переживания. Важно не подавлять травму, не игнорировать ее, а пережить и осознать, чтобы она больше не «направляла» поведение и самоощущение человека. Если хотите погрузиться в эту тему подробнее — прочтите книгу Бессела ван дер Колка «Тело помнит все».

С другой стороны, очень важно, чтобы человек увидел: весь мир не сводится к привычному для него внутреннему ужасу. Он должен пережить ситуации, которые встретит с доверием и уверенностью в других и самом себе. А также ощутит, что возможны поддержка и радость, почувствует достаточную внутреннюю опору. И главное — проживет тот факт, что реальность — да, пусть и сложная, она не только трагична, но и светла. Это второй, не менее важный аспект корректирующего эмоционального опыта: человек должен почувствовать, что мир может быть другим — не таким, каким он привык его видеть, и этот опыт будет надежной основой для изменений. Впоследствии именно это поможет пережить болезненные моменты в безопасности, в контексте терапевтического пространства. Когнитивного анализа для этого недостаточно, потому что эмоции нельзя просто «передумать»: их важно прочувствовать. Проблема не в том, что человек не знает, как ему действовать или что он должен делать. Проблема в том, что его страхи, тревоги и страдания, которые сформировались в прошлом, продолжают определять его взгляд на жизнь и людей, его выборы, его поведение.

С этой точки зрения трансформация просто невозможна без того, чтобы заглянуть «вглубь» своих переживаний. Когда мы говорим о процессе исцеления, речь идет не о том, чтобы просто «отодвинуть в сторону» привычную боль, но о том, чтобы пройти через нее — и вслед за этим в полной мере почувствовать себя живым. Только встреча с прежним опытом в новых условиях, с новыми ресурсами дает возможность от него освободиться и почувствовать себя обновленным. Это и есть подлинная работа с травмой. И да, это непросто и это всегда болезненно, но это — единственный способ оставить боль в прошлом, а не провести под ее тенью и гнетом всю жизнь. Если же эмоциональная жизнь человека оказывается «подо льдом» нечувствия — «замораживается» не только боль, но и способность испытывать любовь и радость, проживать эту жизнь в самой ее глубине, как бы «дышать полной грудью».

Именно поэтому подлинная трансформация возможна только и только при работе с чувствами. Нашей психике важно не только рациональное осмысление случившегося, но и переживание — контакт с тем, что хранится внутри, пусть даже до времени в «скрытой» форме. Эмоции, даже самые болезненные, не являются врагами. Наоборот, они показывают нам путь к исцелению, и в том числе дают возможность пересмотреть наши установки, вернуть себе целостность внутренней жизни. Процесс, который направлен только на изменение мыслей или понимание, «как устроена ситуация», может помочь лишь частично — но для глубоких изменений в любом случае необходимо чувствовать и проживать. И часто именно это — не только самое важное, но и самое сложное в процессе исцеления.