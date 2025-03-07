Ученые выяснили, как по размеру носа определить длину мужского достоинства

Научный журнал Basic and Clinical Andrology опубликовал результаты исследования японских ученых.

Для своего исследования специалисты использовали протоколы вскрытий трупов неопознанных людей, указано в статье. Неизвестные были обнаружены в течение четырех лет, с 2015 по 2019 годы.

Исследователи проверили 126 тел представителей мужского пола, возраст которых был от тридцати до пятидесяти лет. Для главных критериев исследования были вес, рост, вес, длина полового органа и другие.

Так ученые выявили, что мужчины с большим носом (длина до 6 сантиметров) имели мужское достоинство около 13,42 см. Те, у кого был маленький нос (до 5 сантиметров), обладали и маленьким пенисом — до 10,37 см. Если длина носа была средней, то и половой член имел средние размеры до 11,43 см.

В результате исследователи выявили, что длина мужского достоинства связана с размером носа. Но пока ученые не смогли выявить причину связи. Они выяснили, что другие параметры мужского организма — вес, рост, и возраст — не оказывают влияния на размер пениса.