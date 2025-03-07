Ученые выяснили, как скука влияет на пользу от духовных практик

Духовные практики считаются источниками покоя и вдохновения. Однако, занимаясь ими, многие откровенно скучают, выяснили психологи — и это может иметь далеко идущие последствия. Исследование незаслуженно обойденного научным вниманием явления вышло в академическом журнале Communications Psychology.

© Naukatv.ru

Скуку как таковую изучают давно и глубоко, а вот духовная скука до сих пор практически не исследовалась. Ученые Венского и Эссекского университетов решили закрыть это белое пятно и с удивлением обнаружили, что скука часто возникает во время духовных практик — и может иметь явный негативный эффект.

Теория контроля и ценности

Академической основой для исследования послужила Теория контроля и ценности (Control-Value Theory, CVT). Согласно CVT, скука — это неприятная, отталкивающая эмоция, характеризующаяся измененным восприятием времени, блуждающими мыслями и желанием выйти из текущей ситуации. Она в основном обусловлена двумя факторами: воспринимаемым контролем над текущей деятельностью и субъективной ценностью, которую мы ей придаем.

«Скука возникает, когда мы чувствуем себя перегруженными или недооцененными в какой-либо деятельности или задаче — это признак несоответствующего уровня контроля. Она также ощущается, когда мы считаем ценность этой деятельности низкой», — объясняет Томас Гётц с кафедры психологии развития и образования Венского университета.

Разные причины и далеко идущие последствия

В крупномасштабном исследовании, анализирующем пять типичных духовных контекстов (йога, медитация, тихие ретриты, католические проповеди и паломничество), ученые опросили более 1200 взрослых.

Основные триггеры духовной скуки, как показали ответы, — чувство чрезмерной или недостаточной нагрузки, а также отсутствие личной значимости для тех, кто занимается духовной практикой. Оба фактора негативно влияют на мотивацию и осознанность во время практики и могут серьезно снизить ее положительный эффект.

«Наше исследование показывает, что скука в духовных контекстах может стать серьезным препятствием, которое снижает трансформационную силу этих практик», — резюмирует Гётц.

По его мнению, надо лучше персонализировать духовные практики и более чутко реагировать на потребности занимающихся ими людей.