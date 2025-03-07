Женщины ответили, с кем они отказываются встречаться

Каждая вторая россиянка отказывается от отношений с мужчиной без автомобиля. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса CDEK.Shopping, которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

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Аналитики выяснили, что 53 процента опрошенных женщин не готовы встречаться с мужчиной, у которого нет машины, а 38 процентов респонденток вовсе не беспокоит этот факт. В то же время за пешие прогулки с возлюбленным выступили девять процентов россиянок.

Кроме того, пользователей смартфонами Android считают «ред флагом» более половины опрошенных девушек (52 процента), в то же время 26 процентов безразлично относятся к телефону партнера, а 22 процента участниц исследования, напротив, предпочитают Android. При этом нежелание покупать подарки из вишлиста настораживает более трети опрошенных.

Отсутствие дорогих подарков беспокоит только треть опрошенных (36 процентов). Более половины (64 процентов) женщин готовы купить себе люксовые вещи самостоятельно.

Мужчины также поделились своими «ред флагами». Так, расстаться с девушкой, которая просит украшения Cartier, готовы 43 процента россиян. Почти треть мужчин (30 процентов) просто откажут партнерше в столь дорогой покупке. Копить на исполнение желания любимой будут 19 процентов респондентов, а сразу купить брендовое украшение могут лишь 8 процентов мужчин.

Ранее в марте аналитики CDEK.Shopping также назвали самые популярные у россиян товары ушедших брендов.