Российская блогерша и певица Валя Карнавал дала мужчинам совет по выбору подарка на 8 Марта. Соответствующий комментарий приводит KP.RU.

По мнению инфлюэнсерши, худший подарок — это его отсутствие.

«Это показывает равнодушие, и в такие моменты девушка чувствует себя обделенной вниманием и неважной, что неизбежно сказывается на настроении и может даже привести к обидам и разочарованиям», — объяснила она.

При этом 23-летняя знаменитость отметила, что самый лучший и главный подарок для девушки — это внимание, а также эмоции и впечатления. В связи с этим она посоветовала мужчинам презентовать своим избранницам билеты на концерт, сертификат на посещение спа-салона или тур в путешествие.

«Можно сделать что-то своими руками, и это всегда ценно. И, конечно, любая девушка будет рада цветам», — подчеркнула Карнавал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о самом необычном подарке на 8 Марта.