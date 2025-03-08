Психолог перечислил признаки кризиса среднего возраста

Кризис среднего возраста – достаточно распространенная проблема среди россиян. Причем большинство связывает свое состояние с карьерной нереализованностью. Вместе с экспертом разбираемся, по каким признакам можно распознать проблему и как с ней бороться.

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Тупик карьеры

Кризис среднего возраста испытывали более 40% россиян, выяснили аналитики одного из HR-холдингов и сервиса психотерапии. По данным исследования, чаще всего это состояние встречается среди тех, чей трудовой стаж варьируется от 10 до 15 лет, – в 42% случаев. Следом идут специалисты с опытом работы от 6 до 10 лет – 25%, сообщает газета "Известия".

Причиной неудовлетворенности 60% опрошенных является ощущение, что они не добились значительных профессиональных успехов. Также 50% россиян признались, что им не удалось воплотить те мечты, которые были в начале карьерного пути.

Распространенный сценарий проявления кризиса среднего возраста – стремление кардинально изменить сферу своей деятельности, сказал в разговоре с Москвой 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев. По его словам, человек может почувствовать себя застрявшим в рутине или что его текущая работа больше не приносит удовлетворения.

"Это особенно характерно для тех, кто долгое время занимался одной и той же деятельностью, руководствуясь внешними ожиданиями, а не внутренними желаниями. Например, человек может решить уволиться, чтобы начать собственный бизнес, заняться творчеством или переключиться на более "значимую" деятельность. И это стремление к переменам связано с поиском большего смысла и удовлетворения. Иногда такие решения принимаются импульсивно, без достаточной подготовки, что может привести к финансовым трудностям или разочарованию", – пояснил эксперт.

Не менее часто состояние проявляется и в виде ощущения "отставания" от времени или потери компетентности в своей специальности. В таких случаях страх быть замененным более молодыми сотрудниками заставляет начинать сомневаться в своей ценности как профессионала, пояснил Евстигнеев.

"А что я сделал за свою жизнь?"

В целом же кризис возникает на фоне изменения нейробиологических процессов. С возрастом уровень дофамина – гормона мотивации и удовольствия – снижается, что провоцирует чувство неудовлетворенности или потерю интереса к привычным занятиям, пояснил Дмитрий Евстигнеев.

"Чаще всего такому состоянию подвержены мужчины. Вероятно, это связано с традиционными гендерными ролями: представители мужского пола часто ориентированы на карьеру и материальные достижения. Осознавая, что их успехи не соответствуют ожиданиям, они испытывают стресс", – предположил эксперт.

Кроме того, с проблемой, как правило, сталкиваются люди с высокой самооценкой и амбициями. По словам психолога, если человек ставил перед собой большие цели в молодости, но не смог их достичь, он неизбежно столкнется с разочарованием или даже отчаянием.

"При кризисе среднего возраста люди испытывают апатию, депрессию и начинают задаваться вопросами: "А что я сделал за свою жизнь?", "Успею ли я достичь того, чего хотел?" Также это проявляется в виде потери интереса к работе, хобби или близким отношениям. Человек чувствует, что "застрял" в своей жизни, и не знает, как двигаться дальше. Еще один симптом – это ностальгия по прошлому. Люди начинают идеализировать молодость, вспоминать "лучшие времена" и сравнивать их с настоящим. Некоторые пытаются компенсировать это резкими переменами: покупают дорогие вещи, меняют работу, заводят новые романтические отношения", – уточнил специалист.

Чтобы преодолеть кризис, эксперт посоветовал в первую очередь принять происходящие изменения. Старение – естественный процесс, и вместо того, чтобы бояться, следует быть благодарным себе за приобретенные опыт и мудрость. Кроме того, важно искать источники вдохновения, которые позволят вновь ощутить радость.

"Попробуйте подобрать новые хобби или увлечения. Не стоит забывать и о том, что общение с людьми, особенно близкими, активирует центры удовольствия в мозге и повышает уровень окситоцина – гормона, связанного с чувством связи и доверия".

Если же преодолеть переживания самостоятельно не получается, стоит задуматься об обращении за профессиональной помощью. В частности, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) может помочь изменить негативные мысли и убеждения, которые мешают двигаться вперед, заключил специалист.