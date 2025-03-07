Почему мужчины без жен умирают раньше

Находящиеся в браке мужчины живут дольше. В первую очередь, те, кому от 50 до 64 лет. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина.

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«В возрасте у мужчины от 50 до 64 лет самый большой вклад в преждевременную смертность вносит отсутствие жены, брака. Это очень важный организационный факт, потому что как только нет женщины, которая заботится о том, чтобы он принял те таблетки, которые нужно, чтобы он пришел на профилактический осмотр, это и возникает. Это даже обогнало курение у мужчин», — приводит слова Драпкиной Агентство городских новостей «Москва».

Что же до женщин, то, по словам эксперта, для увеличения продолжительности жизни им важно наличие детей. Особенно, после достижения 75-летнего возраста.

Напомним: популярный миф о том, что секс необходим для здоровья до сих пор ходит по соцсетям. Но специалисты предупреждают: женщинам заводить любовников только для физического удовольствия не стоит. Напряжение, возможно, сбросят, но настоящей разрядки не получат. К тому же могут начаться проблемы с психическим состоянием.