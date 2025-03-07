В одну реку дважды: когда возвращение к бывшему заведет в тупик

«Вернись, теперь все будет по-другому», — говорит вам бывший муж или партнер. И зачастую этого достаточно, чтобы внутри затеплилась надежда на возобновление отношений. Бывает, что люди расстаются сгоряча, по глупости, пытаются сжигать все мосты, но почти сразу понимают, что были созданы друг для друга. В этом случае камбэк может быть правильным решением. Но в другой ситуации, когда вы годами терпели безразличие, абьюз, измены, лучше сразу ставить окончательную точку и не давать бывшему шансов на возвращение. Психолог Вероника Ахметова в беседе с WomanHit пояснила, как понять, что точка невозврата уже пройдена и пути обратно нет.

Отмотаем назад

Если инициатором разрыва были вы, постарайтесь освежить в памяти, а почему, собственно, все закончилось. Переберите все ваши конфликты, скандалы с партнером. Кто был в них виновен чаще? Есть ли доказательства того, что больше это не повторится?

«Возможно, человек говорит и обещает, что он изменился, но есть ли доказательства, что это действительно так? Какие его поступки об этом говорят? Печально, но вернувшись в отношения, вы можете испытать серьезное разочарование, увидев, что на самом деле ничего не произошло, ничего не изменилось, и вы будете вынуждены снова жить в среде, которая на вас давит», — предупреждает психолог.

Доверие — не возобновляемый ресурс

Если вы разошлись на почве недоверия, партнер лгал вам по пустякам и по-крупному, имел связи на стороне, то, скорей всего, вы никогда уже не избавитесь от подозрительности в отношении каждого его шага. Рука сама потянется к его телефону, чтобы проверить, не прочитать сообщения, полистать фото.

«С большой долей вероятности, ваши вечера будут проходить в одиночестве, когда вы будете бесконечно проверять, где он, звонить ему на телефон, закатывать скандалы, в итоге вы же станете той самой нервной женщиной, ревнивой и неуверенной в себе», — говорит Ахметова.

Ему так удобно

Мужчины часто боятся одиночества. Им нужно, чтобы дома их ждала заботливая и верная спутница, гладила рубашки, готовила борщи и успокаивала, когда нагрянут проблемы на работе. Не исключено, что и ваш партнер просто привык к такой жизни, а теперь вышел из зоны комфорта и рьяно старается все восстановить. Первое время он, возможно, будет внимательным и ласковым, показывая себя только с хорошей стороны. Но со временем снова начнет рушить ваши личные границы.

«До поры до времени, пока не поднимется снова его потребность в доминировании, пока не появится какой-то абьюзивный подтекст», — уточняет психолог.

Знает все твои трещинки

Как правило, прожив с женщиной не один год, мужчина уже не смотрит на нее, как на идеальную, без изъянов и слабостей. Скорее всего, он изучил вас вдоль и поперек.

«Он уже знает все ваши слабые места, ваши потребности. Он точно знает, как вами управлять, куда вас можно больно уколоть. Вы просто становитесь более уязвимой в отношениях, и ваш партнер может этим воспользоваться, Особенно если вы возвращаетесь в эти отношения по собственной воле», — поясняет эксперт.

«Болото», из которого не выбраться

Все вышеперечисленные моменты вполне способны привести к тупику в отношениях. Потратив огромное количество времени, моральных сил, вы рискуете понять, что все было бесполезно. Депрессия может поглотить настолько глубоко, что не оставит шансов собраться с духом и теперь уже окончательно уйти. И такие ситуации не редкость. Живя с уже нелюбимым человеком, многие женщины продолжают плыть по течению из-за страха неопределенности перед будущим. Да и потраченные годы дадут о себе знать.