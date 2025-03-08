О чем может говорить постоянная усталость и как с ней бороться

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина в беседе с RT рассказала, какие существуют стадии стресса, как хронический стресс воздействует на организм и что нужно делать для поддержания эмоционального здоровья.

Так, она отметила, что реакция на стресс условно может проходить три стадии: тревога, резистентность (по-другому адаптация) и истощение. На стадии тревоги организм мобилизует свои защитные ресурсы в ответ на стрессовое воздействие. При этом активируется симпатическая нервная система, а также происходит выработка адреналина и кортизола, что вызывает учащённое сердцебиение и повышение артериального давления, уточнила Неудахина.

На стадии резистентности, как она сказала, организм адаптируется к стрессу: физиологические процессы возвращаются к норме — уровень гормонов стабилизируется, но напряжение сохраняется.

«В норме организм и психика человека успешно справляются с ежедневными стрессовыми ситуациями. Однако если их становится слишком много или происходит какое-то значимое событие, например тяжёлое заболевание близкого или потеря работы, то способность к адаптации снижается, и когда ресурсы организма окончательно исчерпываются, то наступает фаза истощения. Она, в свою очередь, может сопровождаться различными жалобами на самочувствие — от психоэмоциональных до физических», — отмечает врач.

Так, человек на стадии истощения может испытывать, например, постоянное чувство тревоги, беспокойства или страха. Он может стать раздражительным, вспыльчивым, склонным к агрессии, ощущать апатию, терять интерес к тому, что раньше приносило радость.

Кроме того, возможно чувство подавленности, беспомощности. Также у человека могут возникать трудности с концентрацией внимания, памятью или затруднения в принятии решений.

Для сохранения эмоционального здоровья, рекомендовано придерживаться следующих мер. Важно соблюдать режим сна — взрослым следует спать не менее семи-восьми часов ежедневно. Также необходимо придерживаться сбалансированного питания: включать в рацион больше свежих овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и белка.

Для снижения уровня стресса врач советует заниматься умеренными физическими нагрузками около 40—50 минут три-четыре раза в неделю. Это могут быть, например, пешие прогулки на свежем воздухе, йога, плавание или бег.

Кроме того, полезно ежедневно уделять 10—15 минут практикам релаксации (медитация или дыхательные упражнения), поскольку они способствуют снятию напряжения.

Помимо прочего, по её словам, необходимо укреплять социальные связи, поскольку общение с друзьями, близкими или коллегами является важным источником эмоциональной поддержки.

«Не стоит стесняться делиться переживаниями и просить о помощи. Чтобы сохранять эмоциональное равновесие, следует стараться находить позитив в мелочах, так как это помогает отвлечься от негативных мыслей. Можно, например, вести дневник благодарности, отмечая по два-три хороших события, которые произошли за день. По возможности рекомендовано ограничить взаимодействие с токсичными людьми и сократить просмотр новостей, вызывающих тревогу», — советует врач.

Ранее психотерапевт Сергей Мартынов рассказал, что к моральному истощению приводят постоянное перенапряжение, отсутствие отдыха, а также токсичная рабочая атмосфера.