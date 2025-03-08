Психологи ответили, полезно ли думать о «Римской империи»

Почему мужчины думают о Римской империи и есть ли в этом толк?. Римская империя занимает в жизни людей гораздо больше времени, чем может показаться. Если спросить человека, думает ли он о Древнем Риме, скорее всего окажется, что да, думает. «Секрет» выяснил, что это за феномен и почему иногда думать о Римской империи даже полезно, а когда это «тревожный звоночек».

© unsplash

Откуда взялся мем про Римскую империю

Мем про Римскую империю зародился в соцсетях осенью 2022 года. Шведская блогерша Саския Корт внезапно выяснила, что многие мужчины в свободное время почему-то размышляют о Римской империи.

Через год этим же вопросом задался другой шведский блогер — Артур Хулу. Он предложил девушкам спросить своего парня, как часто он думает о Римской империи. И получил шквал комментариев такого типа:

«Только что спросила парня и слушаю про римскую архитектуру»;

«Мой сказал, что размышляет о ней раз в неделю»;

«Ответил: "Постоянно думаю! Как, чёрт возьми, им удавалось строить акведуки?"».

Темы Римской империи касается даже герой фильма «Москва слезам не верит» Георгий. В разговоре с дочерью главной героини, Александрой, он упоминает имя одного из римских императоров — Диоклетиана — и рассказывает о его уходе в отставку ради того, чтобы выращивать капусту.

Серьёзных исследований на тему того, действительно ли мужчины чаще женщин размышляют именно о Римской империи, не проводили. Некоторые психологи считают этот феномен несколько надуманным. Увлечение именно Римом может быть связано с романтизацией этой эпохи в массовой культуре: все эти гладиаторы, бои, беспорядочный секс и так далее.

Правда, некоторые мужчины заявили, что они — исключение из правила, и их эта тема не заботит. А кто-то и вовсе считает, что думать о Древнем Риме — это для Запада, а мужики из СНГ должны думать о Югославии.

Почему полезно иногда думать о Римской империи и тому подобном

Постепенно другие пользователи стали рассказывать о предметах своих постоянных воспоминаний, переживаний и мыслей, называя это: «Моя Римская империя».

«Римской империей» может быть что угодно: от судьбы жителей Северной Кореи до вопроса как бы выглядел датский актёр Мадс Миккельсен в роли Воланда из «Мастера и Маргариты». Кто-то думает о том, могла ли выжить дочь Николая II, великая княжна Анастасия Романова, а кто-то постоянно следит за судьбой британской королевской семьи. Иные люди не могут избавиться от любви к жанру true crime и регулярно поглощают истории о маньяках.

Плюсы «Римских империй». Психологи утверждают, что размышления о подобных вещах, которые, казалось бы, не должны занимать много времени в жизни, помогают людям одолевать тревогу, снимать накопленный стресс. Это как собирать пазл, только в мыслях.

То есть «Римская империя» — это мыслительная жвачка в хорошем смысле.

Размышления о каких-то сложных и многомерных вещах, а особенно дискуссии о них побуждают людей к развитию когнитивных навыков: анализу информации, систематизации данных, критического мышления, логики, дедукции и индукции, говорит психотерапевт Оксана Штыркова.

«Римские империи» учат людей рефлексировать. Размышляя о проблемах, с которыми сталкивались люди, жившие задолго до нас, или с которыми сталкиваются ныне живущие в совершенно других условиях, мы ставим себя на их место и задумываемся о том, как бы поступили сами. Такая рефлексия хорошо помогает справляться со сложными вызовами в современной жизни.

Минусы «Римских империй». Погружаясь в чуждые нам проблемы, мы можем считать, что заняты чем-то очень важным. Иногда это приобретает характер бурной деятельности. Как часто вы находили себя за компьютером в 2 часа ночи, читая биографию Ивана Грозного, вместо того, чтобы хотя бы просто выспаться?

«Римские империи» могут отвлекать от действительно важных дел. После подобных размышлений человек нередко понимает, что вообще-то ему ещё нужно делать повседневную работу, и с большим неудовлетворением возвращается к реальности.

Если «Римские империи» занимают слишком много времени, возможно, это прокрастинация, и нужно разбираться в её причинах. Постоянное зависание в мыслях может свидетельствовать о более серьёзных психических проблемах, чем кажется на первый взгляд.

Кстати, если вы не понимаете какой-то мем в интернете, на помощь всегда готова прийти пояснительная бригада. Достаточно написать «вызываю бригаду», и добрые люди популярно объяснят всё, что вы не поняли.