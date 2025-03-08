Составлен портрет женщины-предпринимателя в России

Почти треть (27%) женщин в России ведут свой бизнес на маркетплейсах. Большинство из них (68,6%) работают исключительно в онлайн-формате, и только 31,4% совмещают продажи в интернете с офлайн-торговлей. Офлайн-канал приносит предпринимательницам 20% дополнительного дохода в год.

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Это показало исследование Flowwow и Модульбанка, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наибольшая доля женщин-предпринимателей сосредоточена в Москве (25%) и Санкт-Петербурге (10%). Среди регионов лидируют Московская область, Новосибирская область, Краснодарский край и Свердловская область. При этом на нишевых маркетплейсах лидерами после столиц стали Краснодар, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Самара.

Большинство женщин в России выбирают формат индивидуального предпринимательства — его регистрируют 70,3% бизнесвумен, тогда как доля обществ с ограниченной ответственностью составляет лишь 29,7%. Лидирующей сферой остается розничная торговля, особенно в e-commerce: на этот сегмент приходится 26% женского бизнеса. Вторую позицию занимает строительство и связанные с ним работы (8,2%), а третье место занимает сфера образования, включающая как детское, так и дополнительное профессиональное обучение (6,5%).

Среди женщин-предпринимателей, выбравших маркетплейсы в качестве основного канала продаж, 68,6% ведут бизнес исключительно в онлайн-формате, тогда как 31,4% комбинируют его с офлайн-торговлей. Гибридная модель позволяет селлерам увеличить общий доход: продажи через офлайн-каналы приносят предпринимательницам более 20% дополнительного дохода в год.

«Маркетплейсы привлекают предпринимательниц возможностью легкого старта для бизнеса. Чтобы поддержать начинающих бизнесвумен, мы запускаем проект "Ее дело" с образовательным модулем, посвященным старту и развитию бизнеса: как составить бизнес план, где привлекать клиентов, как масштабировать свой бизнес. В случае с нишевыми маркетплейсами, мы видим, что селлеры, которые ранее имели только небольшую офлайн-точку, переходят в онлайн и увеличивают свой оборот в праздничные дни до десяти раз», — отметила Вера Моденова, операционный директор маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Самой востребованной категорией среди женщин-предпринимателей на универсальных маркетплейсах остается продажа одежды — этот сегмент выбирают 34% бизнесвумен. Товары из категории «Красота и здоровье», включая косметику и уходовые средства, предпочитают 12%, а 9% занимаются реализацией аксессуаров, обуви и бижутерии.