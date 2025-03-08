Психолог объяснил, что означает дорогой подарок

8 Марта большинство представительниц слабого пола пребывает в сладостном предвкушении подарков. При этом одни готовы довольствоваться чем-нибудь символичным, считая, что главное в подарке – это внимание. Другие же рассчитывают на масштабные презенты, твёрдо веря, что размер подарка напрямую говорит о силе мужской любви. Действительно ли по стоимости подарка можно понять, насколько вы дороги мужчине?

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Позолоти ручку

Ничего не скажешь: когда мужчина на праздник дарит дешёвую статуэтку из магазина фиксированных цен, невольно задумаешься – он жмот по жизни или просто на тебе экономит?

В любом случае приятного мало – скупые мужчины у женщин не в чести, поскольку воспринимаются как эгоисты.

Но, с другой стороны, далеко не у всех мужчин есть деньги на золотые украшения с бриллиантами или дорогущие кухонные комбайны, отчаянно рекламируемые по телевидению в преддверии женского дня.

Некоторые в таких случаях прибегают к помощи выдумки. Но далеко не всех женщин это устраивает.

Я помню, одна моя приятельница жаловалась, что её парень дарит ей необычные подарки – крокусы в горшке (чтобы поливала и заботилась), портрет акварелью, нарисованный по фото. При том, что своей бывшей девушке он дарил дорогие ювелирные украшения, дорогой парфюм.

Может быть, сами по себе крокусы в горшках приятельницу и устроили бы, но при мысли, что её предшественница получала подарки более дорогие, у неё чуть не судороги приключались.

«Получается, её он любил больше?» – от этой мысли её чуть не током бить начинало.

Многие представительницы слабого пола эту мысль разделяли. По их мнению, все эти цветы в горшках и прочие креативные, но недорогие подарки идут не от сердца, а от головы.

«Вот косметика, ювелирные украшения, одежда – подарки от сердца. Потому что это то, что украшает девушку и делает ей приятно», – считает пользовательница сети Елена.

На просторах интернета согласных с ней великое множество.

«Все "милые" подарки, вроде поделок, кактусов, рисунков и книжек – хороши, когда их дарят маленькие дети своим мамам. Мужчина женщине должен дарить что-то существенное», – уверена нижегородка Лиза.

По её мнению, именно стоимость подарка и позволяет судить об истинном отношении мужчины. Поскольку представители сильного пола готовы вкладывать деньги лишь в тех женщин, которых любят.

«Если мужчина делает подарки, то он вкладывает душу в женщину… точно так же, как женщина вкладывает душу, например, когда готовит…» – согласна с ней пользовательница сети Светлана.

Некоторые дамские журналы даже призывают женщин заставлять мужчин как можно больше тратить на них. По мнению авторов этих советов, чем больше мужчина вкладывает в женщину, тем труднее ему будет с ней расстаться.

Дары приносящие

Однако большинство мужчин это мнение не разделяют и считают, что стоимость подарка не имеет отношения к чувствам. И стремление связать их воедино говорит о меркантильности женщин.

«Дорогой подарок не является доказательством любви. Ведь дорогие подарки в качестве контрибуции даются завоевателям, большие деньги платят за услуги проституток, дают в качестве взяток. Но ни к одному завоевателю, взяточнику, проститутке не испытывают большой любви, – считает мой приятель. – Если мужчина старается дать вам то, что может быть полезно для вашего материального и, главное, духовного развития, это и есть доказательство его любви».

По его словам, требование дорогих подарков не стимулирует мужчину давать женщине то, что ей действительно нужно, и постепенно разрушает отношения.

Некоторые мужчины честно признаются, что все так воспеваемые рекламой подарки – парфюм, золотое колечко и т.д. они чаще всего дарят, когда хотят, чтобы от них отстали.

«Все эти "ювелирки" – на отъ***сь. Помню, самой дорогой мне девочке я долго искал оригинальный подарок, в итоге подарил цветок в огромном винном фужере, который пылью питается. Довольный был, а она вроде как не оценила) Тоже, наверное, подумала что ху*ню какую-то подарил», – делится в сети нижегородец Михаил.

Мой бывший одноклассник вообще не заморачивается поиском подарка для жены – просто вручает ей приличную сумму денег и, широко улыбаясь, предлагает: «Купи себе что хочешь».

Правда, далеко не всех женщин устраивает такой подход.

«Никогда не понимала женщин, которые подарки от мужа деньгами берут. По мне, пусть лучше подарок дешевле будет, зато души в него вложено больше. Пусть муж думает, чем меня порадовать, вспоминает, что я люблю. Всё это время он обо мне думать будет. А так – сунул бумажку и всё, откупился», – делится пользовательница сети Анна.

Многие склонны оценивать подарок по количеству вложенной в него души, а не денег.

«Купить что-то банальное – большого ума не надо, если есть деньги. А вот выбрать что-то оригинальное, показать, что ты думал о человеке, специально готовил подарок – мне кажется, тут чувства должны быть», – уверена одна из пользовательниц сети.

Я помню, мой друг подарил своей жене на день рождения золотую рыбку, чтобы все желания исполнялись. Стоила она, понятное дело, меньше, чем золотое кольцо с бриллиантом. Но счастью его жены не было предела. Она потом всем подругам уши прожужжала, какой у неё замечательный и чуткий муж. И желающих поспорить с ней не нашлось.

А моя подруга расстроилась, когда муж подарил ей на годовщину свадьбы духи. И хотя они были не из дешёвых, подарок подругу не порадовал. По её словам, купить себе духи она и сама в состоянии. Тем более что ей легче подобрать нужный аромат. А от мужа ей хотелось получить что-нибудь памятное, свидетельствующее, что она ему небезразлична.

В итоге на следующий год бедолага подарил ей книгу-летопись их отношений с распечатанными фотографиями. И когда она демонстрировала этот подарок гостям, у многих барышень в глазах промелькнуло нечто похожее на зависть.

«А мой только деньгами на праздник откупается», – уныло вздохнула одна из них.

На дарёном коне

По мнению специалистов, оценивать чувства мужчин по стоимости их подарков точно не стоит. В конце концов, дорогущий смартфон в подарок может быть просто попыткой покрасоваться и не иметь никакого отношения к чувствам.

«Помните в фильме "Френки и Джонни" с Аль Пачино герой говорит: "Я дал тебе 10 долларов, а он 20. Ты думала, что он лучше, потому что дал тебе больше, но у него было 200 долларов, а у меня 10", – цитирует московский психолог Дмитрий Орешин. – Надо обращать внимание на соотношение доходов и затрат. Если мужчина в состоянии купить женщине дорогой подарок, но не покупает – это одно, а если женщина требует машину, а мужчине она не по карману, – совсем другое. Вряд ли в этом случае стоит считать его жадным или нелюбящим».

Дорогой подарок в первую очередь говорит о наличии у мужчины денег, а не чувств.

Часто мужчины, задаривающие свою избранницу дорогущими подарками, особенно в начале отношений, вообще оказываются истероидными личностями, совместная жизнь с которыми тяжела.

И, кстати, если на заре отношений мужчина делает дорогие подарки – это вовсе не говорит о его природной щедрости.

По утверждениям психологов, нередко скупые мужчины в период ухаживания пытаются таким образом пустить пыль в глаза. После того же, как отгремит марш Мендельсона, поток дорогих подарков, как правило, иссякает. И жёнам приходится отчитываться перед скупым супругом за каждую копейку.

Конечно, это не значит, что женщина должна радоваться платочку за 50 рублей или шоколадке, купленной в «Пятёрочке».

Если мужчина не желает тратиться на женщину, значит, он либо патологически скуп, либо эта женщина ему не дорога.

«И с таким мужчиной, может, лучше и не связывать свою жизнь», – считает психолог.

Но и переводить отношения в товарно-денежную плоскость тоже не стоит.

«В противном случае будьте готовы к тому, что мужчина начнёт считать деньги, – предупреждает Дмитрий Сейнов. – Женщине надо определиться, чем является для неё подарок – повышением благосостояния или проявлением внимания».

В первом случае ей всегда будет казаться, что мужчина на неё мало тратит, как бы дела ни обстояли на самом деле. А во втором ей даже в голову не придёт считать, сколько стоит подарок. Она будет просто благодарна избраннику за старания. И нормальный мужчина рядом с такой женщиной будет хотеть радовать её как можно чаще, а не только по случаю 8 Марта.