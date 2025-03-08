В Сети появились объявления парней на 8 Марта

На что только не идут девушки, чтобы 8 Марта провести идеально! А мужчины, кстати, этим охотно пользуются. Вот, например, специально для одиноких дам интернет запестрил объявлениями об услугах кавалеров. Мужчина на выбор сделает все, чтобы ваш Женский день был просто незабываем! В пределах допустимого, конечно. Подробнее — в материале «ВМ».

© Вечерняя Москва

Готовьте деньги

Звоним потенциальному кавалеру... стоимость услуг которого начинается от 5 тысяч рублей.

За эти деньги столичный студент, первокурсник, будущий программист Евгений Стоянов (имя и фамилия изменены. — «ВМ») не только проведет с вами незабываемый вечер, но и возьмет на себя всю организацию праздника. Только не забудьте подробно рассказать, что нужно и сколько времени вас надо сопровождать.

На фотографиях Евгений выглядит смело и уверенно. А вот на первых минутах общения немного стесняется и теряется, хоть и старается держаться бодро... Хотя когда разговор заходит о нем самом, говорит так, что любая рекламная фирма позавидует!

«Чистый натуральный блондин, рост почти 180 см, спортивное телосложение, с прекрасным чувством юмора!» — уверяет Евгений, словно собирается на конкурс красоты.

И как на такого не запасть... Идеал!

На все руки от скуки

Предложений у молодого человека более чем достаточно.

Может сопроводить на мероприятие, прогуляться с вами по Москве, станет участником интеллектуальной беседы с дискуссией, одарит комплиментами (потому что мастер!). И даже сделает 100 500 фотографий для социальных сетей, чтобы было чем перед подружками похвастаться. И это еще далеко не все.

Почти любой каприз доступен за какие-то скромные 5 тысяч рублей. Правда, если вы уложитесь в рамки. Стоимость каждой истории определяется отдельно.

Счет оплатите, сударыня

В принципе, как и ужин, за который девушке все равно придется платить самостоятельно.

Евгений просто составит вам компанию и сам поест за ваш счет. Не будет же сидеть голодным! Обещает, конечно, быть максимально экономным, но с пустой тарелкой тоже сидеть не собирается.

Зато взамен обещает скрасить ваш одинокий праздник. Шутки же у Никиты — отличные. Да и сам он парень разносторонний.

«Хожу в спортзал, занимался долгое время танцами, так что могу еще и хипхопу немного научить, — улыбается Евгений. — Да и читаю я много: классическую литературу и книжки по психологии».

Так что подкован 18-летний юноша по всем направлениям. И умен не по годам.

А вот кто будет лжеизбранницей, Евгения не очень волнует. Просто потому, что все потенциальные клиентки прекрасны! А женщина гораздо старше, по его мнению, вряд ли решит воспользоваться такими услугами. В этом вопросе молодой человек надеется на порядочность «покупателя».

Шанс влюбиться

В конце разговора Евгений признается: выставил свои джентльменские услуги в интернет впервые. И, как ни странно, дело здесь не только в заработке...

«Подумал, что как-то хочется разнообразить свои будни», — признается он.

На вопрос, не боится ли молодой человек случайно влюбиться в девушку на вечер, признается:

«Совсем нет! Может быть, я так и встречу ту самую».

Интернет пестрит и другими странными объявлениями...

Букет напрокат. Например, мужчина может взять в аренду букет из 1000 роз, чтобы любимая сделала несколько красивых фото и выставила их в социальные сети. Правда, если девушка суеверная, дарить букет с четным количеством цветов — плохая примета. Но, может, на аренду это правило не распространяется... Стоимость такого удовольствия договорная.

Например, мужчина может взять в аренду букет из 1000 роз, чтобы любимая сделала несколько красивых фото и выставила их в социальные сети. Правда, если девушка суеверная, дарить букет с четным количеством цветов — плохая примета. Но, может, на аренду это правило не распространяется... Стоимость такого удовольствия договорная. Пакет для фото. Еще можно взять в аренду фирменные пакеты из ЦУМа. И тоже для красивых фотографий, чтобы создать видимость дорогих покупок себе любимой или подарков от кавалера. Аренда фирменных пакетов начинается от 1000 рублей.

Еще можно взять в аренду фирменные пакеты из ЦУМа. И тоже для красивых фотографий, чтобы создать видимость дорогих покупок себе любимой или подарков от кавалера. Аренда фирменных пакетов начинается от 1000 рублей. Девушки тоже не прочь заработать. Москвички в стороне не остаются и предлагают свои услуги на 8 Марта. Без интима и обязательств, конечно. К примеру, москвичка Мария уверена, что способна окрылить провинциального бизнесмена, но такой «подарок» готова сделать только 8 Марта и только за 777 тысяч рублей. За эту «скромную» сумму женщина сводит мужчину на деловой ужин, поделится гениальным бизнес-планом покорения столицы и окажет моральную поддержку. Кстати, чтобы убедиться в том, что провинциальному бизнесмену нужна Мария, она готова провести онлайн-обзор стоимостью 99 тысяч рублей.

Прямая речь

Ирина Гайдукова, психолог:

«Девушки, которые пользуются услугами кавалеров на 8 Марта, следуют тенденции, упрощающей жизнь. А еще оценивают себя через чужие нормы: соцсети пестрят идеями того, как "должно быть" и как «правильно». Но такие люди мало задумываются о том, что действительно важно для них (в себе, в других, в мире). Поэтому и получается, что если мужчина поздравил с 8 Марта, девушка считает себя счастливой и достойной. А если нет — никчемной. Вот поэтому и готова заплатить за услуги кавалера, лишь бы казаться нормальной и принадлежать к классу счастливых. Похожие эмоции девушки могут испытывать, когда видят дорогую сумку, но не могут ее себе позволить, поэтому приобретают подделку».

«Муж на час» больше не актуален. Москвичи теперь «берут в аренду» бабушек и дедушек. «Вечерняя Москва» разобралась в новой тенденции.