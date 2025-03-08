Доктор Мясников ответил, можно ли пожилым женщинам заниматься сексом

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что пожилым россиянкам можно заниматься сексом для здоровья. Выпуск с необычной рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

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Одна из зрительниц обратилась к Мясникову с вопросом о том, нужна ли для здоровья интимная близость после 60 лет.

«Я считаю, что медицинская необходимость в сексе есть всегда. Я разрешил», — ответил специалист.

Врач также в шутку отметил, что с возрастом все женщины стали казаться ему красивыми.

«Раньше думал: "Эта красивая, эта некрасивая, у этой нос какой-то, ноги не те". А сейчас все красивые», — порассуждал доктор.

Ранее Мясников рассказал о неочевидной пользе секса. По его словам, интимная близость снижает риск развития злокачественных опухолей в простате у мужчин.