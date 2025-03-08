Как некоммерческие организации помогают женщинам справиться с трудностями

В Москве женщинам оказывают разностороннюю помощь десятки некоммерческих организаций (НКО). Они поддерживают москвичек с детьми с особенностями здоровья, а также тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Для женщин НКО проводят медицинские, психологические, юридические консультации, помогают получить дополнительное образование и трудоустроиться, предоставляют услуги няни. А еще они организуют спортивные, творческие и другие занятия, благодаря которым можно найти друзей и единомышленников.

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«Женщины в нашей стране невероятно сильные, но даже им может потребоваться особенная поддержка. Очень ценно, что некоммерческие организации часто учитывают специфические сложности, с которыми сталкиваются именно женщины. Любой неравнодушный человек может помочь таким НКО и сделать их работу еще эффективнее», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Пройти психологические уроки, приобщиться к творчеству и спорту

Многодетные горожанки могут получить помощь фонда «МногоМама». Для того чтобы женщины успешно справлялись с физической усталостью и эмоциональным выгоранием, в организации создали проект «Мамы в фокусе внимания». С помощью специального трехмесячного онлайн-курса мамы восстанавливают силы. Для них проводят видеоуроки, задают домашние задания, организуют работу в команде, а профессиональные психологи дают практические советы. Благодаря проекту с 2022 года помощь получили более двух тысяч женщин. Новый бесплатный курс стартует 1 октября 2025 года. Подать заявку на участие можно здесь.

Подопечными фонда «Подсолнух» являются дети и взрослые с врожденными заболеваниями иммунной системы. НКО также оказывает поддержку членам семей тяжелобольных пациентов. Специальную программу фонд разработал для помощи мамам, которые проходят вместе с ребятами тяжелый период. Ее цель — переключить на некоторое время внимание женщины с болезни ребенка на собственные эмоции и чувства. Программа состоит из двух направлений. Сначала участницы занимаются арт-терапией. На уроках они создают рисунки и коллажи. В них они выражают свои эмоции и чувства. Затем мамы вместе обсуждают то, что их волнует. Занятия проводит художник, арт-терапевт и преподаватель по иллюстрации. Вторая часть программы для мам — фитнес-тренировки. Женщины под руководством тренера по пилатесу учатся прорабатывать различные группы мышц и осваивают техники правильного дыхания. Присоединиться к проекту можно по регистрации.

Фонд «Дети бабочки» уже 14 лет помогает детям с редкими генетическими заболеваниями кожи. В 2022 году в организации стартовала бесплатная программа для мам юных пациентов «Редкие женщины». В ней шесть разделов, которые включают психологические, профориентационные и карьерные консультации, дополнительное образование, стажировки и трудоустройство, а также услуги няни. Такая разносторонняя поддержка помогает женщине справиться с внутренними проблемами, вернуть веру в себя и самореализоваться. Благодаря проекту мамы приобретают психологический комфорт, а это очень позитивно влияет на здоровье ребенка. Познакомиться с рекомендациями психологов о самопомощи можно на сайте программы. Кроме того, здесь опубликованы реальные истории женщин, которые, занимаясь лечением и поддержкой ребенка, смогли реализоваться в любимом деле и построить карьеру.

Передышка — то, что иногда очень нужно любым родителям, а в особенности родителям ребенка с тяжелым заболеванием. Одноименную программу начал фонд «Ясенева Поляна», оказывающий помощь детям и взрослым с нарушениями слуха и зрения. Программа «Передышка» направлена на поддержку пап и мам. Родителям предлагают воспользоваться услугами социальной няни. В это время они могут заняться неотложными делами, сходить к врачу, в парикмахерскую, магазин или просто отдохнуть. О малыше будут заботиться социальные работники, прошедшие обучение по уходу за детьми с особенностями здоровья. Такая помощь позволяет снизить психологическую напряженность в семье и повысить качество ее жизни.

Преодолеть трудности и стать счастливой мамой

Столичные НКО придут на помощь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Например, столичный кризисный центр «Дом для мамы» уже более 12 лет поддерживает беременных женщин и мам с детьми, попавших в беду, независимо от возраста, наличия документов и прописки. Сотрудники организации решают самые разные задачи, например помогают сохранить беременность и создать семью. Женщин, которые остались без крыши над головой, направляют в хостелы, а после сдачи необходимых анализов заселяют в приют. Там им содействуют в выстраивании новой жизни. Женщинам помогают освоить новую профессию. Например, они могут обучиться парикмахерскому и кондитерскому делу, а также современным онлайн-специальностям.

Фонд «Женщины за жизнь» также опекает мам. Одна из программ фонда направлена на поддержку беременных женщин в непростой жизненной ситуации. Специалисты фонда оказывают им врачебную, психологическую, юридическую, а также финансовую помощь. Благодаря такой заботе многие беременные женщины узнают о своих правах и возможностях, приобретают уверенность в себе и начинают с оптимизмом смотреть в будущее. В итоге они рожают ребенка и становятся счастливыми мамами. Благодаря поддержке фонда с 2016 года на свет появились свыше 3,9 тысячи младенцев. Получить бесплатную консультацию специалиста можно по номеру горячей линии фонда: +7 800 200⁠-04⁠-92.

Информацию о том, как стать благотворителем и помогать тем, кто в этом нуждается, можно найти на сайте проекта «Город неравнодушных». Он создан при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы для развития системы благотворительности в столице.

Помочь подопечным фондов также можно с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. Здесь представлены надежные и проверенные некоммерческие организации, которые поддерживают детей и взрослых, многодетные семьи, пожилых людей и бездомных животных. Их работа прозрачна, они регулярно отчитываются о том, на что были потрачены собранные средства.