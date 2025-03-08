Эксперт дал советы, как повысить удовлетворение сексуальной жизнью

О том, откуда берется сексуальная энергия, и почему вдруг уходит, как сохранить привлекательность и желание любить на долгие годы мы поговорили с известным врачом акушером - гинекологом, онкологом, к.м.н., заслуженным врачом РФ Лианой Аминовой.

© unsplash

Либидо, означающее в переводе с латыни желание или страсть, знаменитый основатель психоанализа Зигмунд Фрейд описывал как некую специфическую энергию, лежащую в основе полового влечения, и более того - как мощный ресурс для проявления всех инстинктов жизни, от рождения ребенка до создания гениальных творений во всех областях деятельности человека. Но как связаны все эти великие и таинственные процессы с медициной? Зависит ли, например, сексуальность человека и его удовлетворенность этой стороной жизни от состояния здоровья - или причины возможных проблем больше относятся к области психологии?

Лиана Аминова: На самом деле, секс, сексуальность - это вполне медицинские термины. Не зря же в международной классификации болезней, как известно, существуют понятия «сексуальность» и «нарушения сексуальности». Хотя сексология как медицинская наука не такая уж и древняя. Даже само понятие секса как коитуса или полового контакта стало использоваться только в 20 веке, тогда же начала развиваться и сексология, изучающая все виды сексуального поведения, от нормы до возможных сексуальных расстройств.

Нарушение сексуальности - это отсутствие влечения или понятие более широкое?

ЛА: Сексуальность - понятие многогранное, которое включает в себя как физическое, так и психоэмоциональное удовлетворение полового влечения. И тут возможны самые разные нарушения. Часто мужчины обращаются к врачам при проблемах с эрекцией, с продолжительностью полового акта, либо если при наличии влечения оргазм сложно достичь или его нет вообще… Еще кажется Фрейд рассуждал о различных типах женских оргазмов, клиторальном и вагинальном, из которых он признавал «правильным» только второй вариант, а первый называл проявлением фригидности. Но современные исследования опровергли его выводы и сегодня выбирать способ удовлетворения - безусловное право женщины. Тем более, что по статистике, почти 80 процентов женщин сегодня вообще не испытывают оргазм.

Отсутствие оргазма - это отражение проблем со здоровьем или психологическая особенность?

ЛА: С точки зрения сексологии это, конечно, нездоровье. Но, с другой стороны, нельзя забывать о том, как долго мы все жили в культуре отрицании секса, определенных сексуальных запретов. Между тем сексуальность, как известно, формируется с детства. И от поведения родителей, их отношения к этой сфере жизни, в частности, зависит, будет ли потом женщина получать удовлетворение от своей сексуальной жизни или нет..

Пожалуйста, расскажите об этом подробнее.

ЛА: Познавать себя, свое тело, трогать себя, даже испытывая при этом некое подобие оргазма дети могут, начиная с 5-6 лет. Это - нормальное биологическое развитие организма, данное природой. И родители не должны при этом хвататься за голову и сразу бежать к врачу. Ведь ребенок и сам еще не понимает, что с ним - но если при этом мама в ужасе на него кричит что-то вроде: «еще раз дотронешься ТАМ, и я тебе ножницами отрежу....», мальчик или девочка наверняка запомнят это как что-то очень - очень плохое… И подобное категорическое табу может определенным образом потом отразиться на всей последующей жизни.

Так что же делать в таком случае застигнутым врасплох родителям?

ЛА: Постараться спокойно объяснить своему ребенку, что все, что с ним происходит - нормально, что он растет, его организм меняется, и ничего страшного в этом нет. И научить его правилам гигиены. Что нужно обязательно мыть руки перед тем как себя трогать. Но не более того.

А вообще сейчас, в век интернета, они уже в 9-10 лет знают гораздо больше, чем мы это можем себе представить. Уж поверьте.

Но, вероятно, не все дети созревают одинаково рано? Если ребенок вовсе не стремится изучать свое тело – значит ли это, что и в зрелом возрасте его сексуальные ощущения и то самое либидо будут снижены?

ЛА: Конечно, нет. Все организмы развиваются индивидуально, плюс влияют пример родителей, воспитание и даже степень концентрации - например, на учебе, или спорте, что само по себе не дает детям как следует расслабиться. Но у всех девочек в возрасте от 9 до 17 лет начинаются менструации - и это тоже норма, о которой с ними нужно обязательно говорить.

Хорошо, ну а если у молодой женщины нет в анамнезе явных травмирующих предпосылок, первый половой контакт случился по взаимному согласию, но без оргазма, да и, собственно, влечение скажем так – не очень... Вот что медицина думает по этому поводу? Какие могут быть причины?

ЛА: Я уверена, что женская сексуальная жизнь и оргазм в частности зависят от множества прежде всего психологических факторов.

А влияние гормонов?

ЛА: Да, есть мнение, что эстрогены - женские половые гормоны - являются основой сексуальной энергии. Однако мы знаем, что после 35-37 лет у женщин начинает постепенно затухать работа яичников, вырабатывающие эти гормоны, это медицинский факт. Однако по всем исследованиям - и это тоже факт - как раз после 40-45 лет у женщин начинается повышенное, иногда даже бурное проявление сексуальности! Я думаю, это связано с тем, что женщина после 40 наконец расслабляется - дети выросли, нет страха забеременеть т.д., и психологически она начинает ощущать и вести себя по-другому.

А у мужчин после 40-45 лет наоборот, начинается кризис среднего возраста. Поэтому союз активных женщин за 40 и молодых мужчин мы наблюдаем сегодня все чаще и чаще..

Но если вернуться к вопросу о влиянии гормонов - тут тоже есть свои нюансы. Я, например, убежденный сторонник гормональной контрацепции. Потому, в частности, что помимо планирования беременности непрерывный режим приема КОКов до зачатия доказанно снижает риски развития рака яичников и рака молочной железы. Но они же могут и снижать либидо - женщины нередко жалуются на подобный эффект. Хотя при наличии множества психологических моментов опять же надо разбираться, от чего либидо снизилась на самом деле..

Боязнь забеременеть и боязнь заразиться, незнание элементарных вещей об инфекциях, передаваемых половым путем - это очень серьезные факторы, которые снижают много чего, и прежде всего - это самое сексуальное влечение.

Какие еще лекарственные препараты могут влиять подобным образом?

ЛА: Также могут «гасить» эмоциональную сферу некоторые препараты для лечения, допустим, эндометриоза или каких-то гормонально активных заболеваний. Антидепрессанты. Безусловно снижается сексуальная активность при онкологических заболеваниях. Как и при некоторых психиатрических недугах. У людей, страдающих, например, шизофренией, вообще отмечаются различные сексуальные дисфункции. Еще считается, что недостаток витамина Е, железа, цинка тоже имеют значение для регулирования либидо.

А что происходит в этом плане с женщинами уже после родов? Они-то почему «гаснут»?

ЛА: Надо понимать, что в жизни женщины в этот период происходит настоящий переворот. Во-первых, свое главное внимание она неизбежно переключает на своего ребёнка. Да и физически женщина после родов становится другой - меняется структура её влагалища, ее тазового дна. Сейчас у нас наконец стали всерьез говорить о важности послеродовой реабилитации. А в Германии или Франции уже давно через полтора месяца после родов женщинам вместе с инструкцией выдают специальные кубики или конусы как элементы послеродовой реабилитации. Конусы и кубики - это простейшие варианты тренажёра Кегеля, для подтягивания мышц тазового дна.

Кроме того, встречается ещё и такая врождённая патология, как дисплазия соединительной ткани. По статистике, ей страдают чуть ли не 60 процентов населения земного шара. Это очень гибкие люди, очень пластичные, но при этом у них нарушена эластичность соединительной ткани: она хорошо растягивается, но плохо стягивается.

И как раз у таких пациенток после родов бывают изменения, которые не приходят в норму сами по себе. На помощь приходят различные лазерные технологии, которые мы используем для улучшения коллагеноза у этих женщин, в том числе и в программе восстановления мышц тазовой дна. Ну и уже не секрет, что после родов могут возникнуть такие неприятные моменты как недержание мочи. Этим тоже можно и нужно заниматься, тем более, что технологии восстановления отработаны, иначе после следующих родов это ещё может усугубиться и ухудшиться. Как и после наступления менопаузы тоже.

К слову, менопаузальная терапия, которую наши дамы элегантного возраста сегодня применяют все чаще, тоже как-то влияет на их сексуальную активность?

ЛА: Есть целое направление в науке, которое позиционирует, что получение в виде терапии андрогенов, а именно мужского гормона тестостерона, способно увеличивать сексуальность у женщин как раз перед менопаузой и после. В Европе даже использовались специальные лейкопластыри с андрогенами не только для лечения, но и для увеличения либидо у женщин. Однако последние исследования показали, что ожидания не оправдались. Кратковременно повышая либидо, андрогены больше влияют на наращивание мышечной массы. А тестостерон на самом деле вырабатывается в любом организме, мужском или женском, при активных физических упражнениях. Поэтому мы вновь говорим о том, что мы все должны двигаться. Бороться со стрессами. Бросать курить. Есть правильную, богатую витаминами и микроэлементами (витамины Е, Цинк, Силен) пищу. Любить друг друга. Только в этом и есть, наверное, настоящее счастье.