Жители России рассказали, боятся ли они одиночества

Результаты опроса показали, что за последние 15 лет значительно выросло число людей, не испытывающих страха перед одиночеством (с 54 % до 68 %). Интересно, что разница в ответах семейных граждан и тех, кто еще не нашел партнёра, оказалась незначительной.

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Кроме того, россияне стали менее склонны считать поиск второй половинки сложной задачей. В 2010-м так думали 63 %, а сегодня - лишь 56 %. Более того, четверть респондентов теперь думают, что найти любовь легко (в 2010 году так полагали только 18 %).

Согласно исследованию, многие россияне (38 %) считают одиноким человека, лишенного семьи, друзей и близких.

Психологические аспекты этого понятия отошли на второй план.

Это может свидетельствовать о том, что одиночество перестало восприниматься как черта личности и образ замкнутого и нелюдимого человека утратил актуальность.

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