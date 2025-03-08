Какие фразы выдадут в вас неуверенного человека

Неуверенность в себе — это состояние, которое может мешать человеку достигать своих целей и полноценно жить. Чтобы преодолеть неуверенность, важно работать над собой, развивать навыки и окружать себя поддерживающими людьми. Есть несколько фраз, которые выдадут в вас слабого и робкого человека.

Например, фраза «да я почти ничего не сделал, это просто удачное стечение обстоятельств» снижает значимость достигнутых целей.

«Нужно потерпеть» или «сразу всё равно ничего не получается, нужно очень постараться» демонстрирует подчинённую позицию.

Фразы «это моя вина, я виновата, что это произошло или происходит» часто используются при внутренней неуверенности. Некоторые люди склонны извиняться не только при необходимости, но и по привычке. Не стоит использовать извинения без веской причины, лучше приберечь их для случаев, когда вы действительно совершили ошибку или нанесли кому-то вред.

«Уже поздно что-то менять» или «мне ещё рано думать об этом» также указывают на неуверенность в себе и своих силах и отсутствие внутреннего стержня.

«Это всего лишь моё мнение» обесценивает позицию говорящего, позволяя собеседнику понять, что её можно не учитывать.