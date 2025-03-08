Два релакс-упражнения: учимся закатывать глаза с пользой

Профессионально закатываешь глаза? Обрати казалось бы бесполезный навык в свою пользу с помощью двух релакс-упражнений, которые помогут снять напряжение и тревожность. Первое из них помогает отключить тревожные мысли всего за пять секунд.

Для его выполнения закройте левый глаз с помощью левой руки и закатите глаза вверх. Это простое действие связывает левый глаз с правым полушарием мозга, которое отвечает за эмоции, позволяя переключить внимание и снизить уровень тревожности. Попробуйте это упражнение при тревоге или стрессе — на работе или дома, всегда найдется пять минут свободного времени.

Второе упражнение — визуальная стимуляция. Оно состоит в том, чтобы быстро двигать глазами вправо и влево в течение одной минуты. После этого сделайте глубокий вдох и выдох, оценив свое состояние. Затем отдохните 30 секунд и повторите то же самое, только теперь сначала закатывая глаза, а потом опуская их вниз. Эти простые упражнения помогут вам лучше справляться со стрессом. Пользуйтесь и будьте спокойны!