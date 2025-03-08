Психолог объяснила, как общаться с бывшим мужем об алиментах

Развод — это всегда сложный и эмоционально напряженный период для супругов и, конечно, для их детей. Происходит изменение всего уклада жизни: необходимо решать большое количество возникающих вопросов, делать это в условиях внутреннего напряжения и страха перед будущим. Такие ситуации могут приводить к серьезным конфликтам между родителями. В этот момент важно наладить диалог, рассказала «Газете.Ru» семейный психолог Ольга Буянова.

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В большинстве случаев выплата алиментов зависит от уровня порядочности и ответственности мужчины.

«Он может думать о бывшей жене что угодно, но четко понимать, что ребенок здесь ни при чем. Если же взрослый мужчина этого не понимает и отказывается нести ответственность, значит, его развитие остановилось в подростковом возрасте. Либо он получил плохое воспитание», — объяснила она.

Если бывший муж сознательно не платит алименты, посмотрите на ситуацию под другим углом. Ни в коем случае не говорите: «Он не мужик! Что это за отец, который не обеспечивает своего ребенка?» и подобное. Обида и возмущение в груди – не союзники, а пиявки, которые высасывают из вас ценную энергию.

«Мужчинам (а в основном они являются плательщиками алиментов) хочется ощущать собственную значимость, оставаться самым главным, отцом для ребенка. И в данном случае, если женщина это увидела и поддержала отца, то конфликт исчерпывается. Каждая сторона получает то, что хочет. Но часто мамы, вместо того чтобы поддержать статус отца, ругают их, обвиняют в присутствии детей, не пускают к ним. Сначала мужчины борются, в том числе и манипулируя иногда единственным, на их взгляд, средством — деньгами. Если наступает момент, когда они понимают, что все бесполезно и они никогда не получат то, чего хотят, они просто перестают что-либо делать», — отметила эксперт.

Разделять собственные чувства к своему бывшему супругу(ге) и родительские, а также разделять эмоции и факты. Это очень важно, хотя сложно, поэтому часто оба супруга об этом забывают, что видно в примерах статьи. Детям важно знать, что даже если их родители развелись, они все равно остаются их родителями и продолжают их любить и заботится о них. Женщины забывают благодарить за помощь и говорить об этом детям (особенно это касается тех случаев, когда алименты выплачиваются неофициально и неформально) и часто сами в порыве чувств отказываются от денег, говоря, что «мне от тебя ничего не нужно», а ведь это помощь ребенку. Мужчины же считают, что если деньги они отдают в руки бывшей жене, то и тратить она их будет на себя.

«Прежде чем начать разговор, определите ясные и конкретные цели, которых вы хотите достичь. Определите необходимую сумму алиментов и приведите аргументы, подтверждающие вашу позицию. Будьте готовы к компромиссам и гибким решениям, чтобы найти наилучший вариант для всех сторон», — поставила она.

Выбор подходящего времени и места для разговора очень важен. Избегайте обсуждения алиментов в присутствии детей или в публичных местах, где вы можете быть отвлечены или вызвать нежелательное внимание. Лучше всего назначить встречу в спокойном и непринужденном месте, где вы сможете свободно обсудить все вопросы и договориться о дальнейших шагах.