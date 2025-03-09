Что такое сублимация и как ее объясняют психологи

Сублимация — психологический механизм защиты психики человека, который заключается в перенаправлении энергии от социально неприемлемых или запретных импульсов (чаще всего агрессивных) в социально приемлемые формы деятельности. Например, человек может направить свою негативную энергию в творчество, спорт, работу или другие виды активности.

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Эксперты статьи: психологи Мария Бодрягина, Эльмира Минажетдинова, Ника Болзан и Светлана Аверина.

Проще говоря, сублимация — это когда, вместо того чтобы дать по лицу человеку, который вас бесит, вы идёте в секцию бокса и дубасите там грушу, выплескивая эмоции. В психологии такое поведение называют сублимацией.

Слово «сублимация» происходит от латинского «sublimare» — «возвышать», «поднимать вверх». Сублимировать — значит замещать одно чем-то другим.

В физике и химии тоже есть термин «сублимация». Им обозначают процесс, когда вещество переходит из твёрдого состояния сразу в газообразное, минуя жидкую фазу (например, сухой лёд превращается в углекислый газ).

В психологии можно провести похожую аналогию: как в химии при сублимации вещество меняет форму, так и в психике энергия меняет своё направление.

Как работает сублимация

Психологи считают, что механизм процесса сублимации состоит из нескольких этапов:

Например, с человеком проиcходит какая-то травмирующая ситуация, которая провоцирует всплеск энергии, связанный с реализацией определённых желаний. Это может произойти во взрослом или детском возрасте.

Негативная энергия от травмирующей ситуации накапливается в бессознательном, но рано или поздно ей необходимо дать выход. Если выплеснуть её вовне в неизменённом виде (в социально неприемлемых формах), то человек рискует навредить своей репутации.

В этот момент включается сублимация. Личность перенаправляет образовавшуюся негативную энергию в иное русло: в творчество, спорт, хобби, работу. И тем самым трансформирует первично возникшее чувство (энергию) в продуктивную деятельность.

Согласно классической психоаналитической теории, сублимация — это преимущественно бессознательный процесс, рассказала психолог Мария Бодрягина. Мы можем выполнять различные действия, даже не подозревая, что в их основе на самом деле лежат неприятные эмоции и ощущения, которые мы пытаемся неосознанно подавить.

«Человек может осознавать своё стремление к определённой деятельности, но не всегда понимает, какие именно глубинные мотивы стоят за этим выбором. Например, искренне считать, что его стремление к профессиональному росту продиктовано исключительно карьерными амбициями, не осознавая, что на глубинном уровне он таким образом перерабатывает тревогу, агрессию или нереализованное либидо», —

Однако бывает и осознанная сублимация. Человек понимает свои импульсы и осмысленно выбирает способ их реализации. Например, часто люди с высоким уровнем тревожности сознательно посвящают много времени спорту, медитациям, йоге или творчеству, чтобы переработать это тревожное состояние и сместить фокус внимания.

Кто открыл сублимацию

Понятие «сублимация» в науку ввёл психолог Зигмунд Фрейд. Он описал сублимацию как защитный механизм психики.

Согласно теории психолога, личность человека состоит из трёх компонентов: ИД, Эго и Суперэго.

ИД (ID) — формируется первым и служит источником либидо (энергия психических, в том числе сексуальных влечений), или энергии, которая управляет поведением. ИД примитивно и базово, оно состоит из всех побуждений и агрессивных или сексуальных желаний, которые часто были бы социально неприемлемы, если бы люди просто удовлетворяли их по своему желанию.

— формируется первым и служит источником либидо (энергия психических, в том числе сексуальных влечений), или энергии, которая управляет поведением. ИД примитивно и базово, оно состоит из всех побуждений и агрессивных или сексуальных желаний, которые часто были бы социально неприемлемы, если бы люди просто удовлетворяли их по своему желанию. Эго — появляется позже, в детстве, и является частью личности, которая управляет ИД. Отвечает за рациональные и адекватные реакции и проявления человека.

— появляется позже, в детстве, и является частью личности, которая управляет ИД. Отвечает за рациональные и адекватные реакции и проявления человека. Суперэго — компонент, состоящий из всех моральных принципов, правил, стандартов и ценностей, которые человек усвоил от родителей и благодаря культуре. Эта часть личности стремится заставить человека вести себя нравственно.

По Фрейду, Эго должно быть неким посредником между первобытными инстинктами ИД, моральными стандартами Суперэго и требованиями реальности.

Идея Фрейда о сублимации возникла, когда он прочитал историю о человеке, который в детстве мучил животных, а позже стал хирургом. Фрейд предположил, что та же энергия, которая когда-то двигала ребёнком-садистом, в конечном итоге сублимировалась в положительные и социально приемлемые действия, приносящие пользу.

Также часто Фрейд приводил в пример Леонардо да Винчи. Психолог был уверен, что да Винчи стал выдающимся и знаменитым творцом именно благодаря полной сублимации сексуальной энергии и отказу от половой жизни.

Концепция Фрейда о сублимации не была в полной мере закончена и доказана (ни им, ни его последователями) и сегодня представляет скорее общий ход мысли, нежели руководство к действию.

Современные психологи полагают, что Фрейд слишком переоценивал значимость сексуальных и агрессивных импульсов в человеческой психике, однако они признают предложенную им концепцию сублимации в качестве одного из защитных механизмов психики.

Несмотря на популярность идеи сублимации, она также подвергается критике. Например, из-за недостатка эмпирических доказательств и надёжных научных данных, подтверждающих существование и эффективность сублимации. Также за сложность измерения, ведь бессознательная природа сублимации делает её трудной для объективного измерения и изучения.

Плюсы и минусы сублимации

Сублимация, как и любой другой психологический механизм, имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы сублимации

Снижение стресса. Реализация эмоций через практическую деятельность (рисование, физические нагрузки) снижает уровень тревожность и даёт человеку ощущение контроля над ситуацией.

Реализация эмоций через практическую деятельность (рисование, физические нагрузки) снижает уровень тревожность и даёт человеку ощущение контроля над ситуацией. Социальная адаптация. Сублимация позволяет нам лучше ладить с другими людьми, потому что им не приходится терпеть наши выходки.

Сублимация позволяет нам лучше ладить с другими людьми, потому что им не приходится терпеть наши выходки. Чувство временной безопасности. Благодаря сублимации нам проще переживать негативные импульсы и сохранять силы, чтобы решить проблему. Так, если вы находитесь в длительной ссоре с близким человеком и вас это тревожит, то пробежки в парке или мытьё окон помогут справиться с негативом и у вас останется больше сил на диалог, чтобы разрешить неприятную ситуацию.

Минусы сублимации

Подавление настоящих эмоций и избегание. Чрезмерная сублимация может привести к игнорированию корня проблем. Например, если есть семейные неурядицы, то человек не старается решить их с помощью диалога, а избегает и уходит с головой в работу. А подавление естественных потребностей и желаний в конечном итоге может вызвать психологический дискомфорт.

Чрезмерная сублимация может привести к игнорированию корня проблем. Например, если есть семейные неурядицы, то человек не старается решить их с помощью диалога, а избегает и уходит с головой в работу. А подавление естественных потребностей и желаний в конечном итоге может вызвать психологический дискомфорт. Эмоциональное отчуждение и выгорание. Постоянное перенаправление своих чувств в какую-либо деятельность может вызвать отстранённость от собственных переживаний. Это может привести к кризису идентичности.

«Сублимация часто становится причиной трудоголизма, — отметила психолог Эльмира Минажетдинова. — Вместо того чтобы разбираться с тем, что и почему у него не складывается в других сферах, человек погружается в работу. Но если он постоянно направляет всю энергию в какую-то одну сферу деятельности, то рискует быстро истощиться».

Ограниченная эффективность. Сублимация работает не во всех случаях. Например, сильные психологические травмы (потеря близкого, серьезная болезнь) требуют психологического вмешательства, а не замены активности.

Сублимация работает не во всех случаях. Например, сильные психологические травмы (потеря близкого, серьезная болезнь) требуют психологического вмешательства, а не замены активности. Ложное чувство удовлетворения. При сублимации человек живёт иллюзией: ему кажется, что он решил проблему, хотя на деле просто переключился на другие действия.

При сублимации человек живёт иллюзией: ему кажется, что он решил проблему, хотя на деле просто переключился на другие действия. Отсроченные последствия. Если постоянно заниматься сублимацией и не решать проблему, то со временем она может проявиться в форме невроза, панических атак или соматических заболеваний.

В целом психологи сходятся на мнении, что сублимация скорее полезна.

«В умеренных пределах сублимация полезна: она снижает тревожность, помогает человеку адаптироваться и сохранять высокий уровень психологического благополучия. Одно из ключевых исследований по данной теме доказывает, что переработка сложных эмоций в творческое выражение может быть продуктивным процессом, но только если человек осознает свои эмоции, а не просто вытесняет их. Однако, если сублимация становится единственным способом справляться с переживаниями, это может привести к подавлению эмоций и внутреннему напряжению», —

Как отличить здоровую сублимацию от избегания проблем

Психологи объясняют, что здоровая сублимация приносит удовлетворение и способствует развитию личности. Если же человек полностью уходит в работу или хобби, чтобы изолироваться от внутренних конфликтов, это уже не сублимация, а избегание проблем.

Психолог Светлана Аверина рассказала, что для здоровой сублимации есть два условия:

Негативные переживания и неприемлемые желания трансформируются в позитивные действия.

Человек продолжает осознавать свои эмоции и учится распознавать их и контролировать.

Если вместо проработки конфликтов и нейтрализации негативных эмоций человек уходит в постоянные тренировки или творчество, то здесь можно говорить об избегании проблем.

Гиперкомпенсация — это процесс чрезмерной фокусировки на успехе в одной области. Это с большой вероятностью приведёт к ущербу другим жизненным сферам.

Гиперкомпенсация, в отличие от сублимации, направлена не на трансформацию импульсов, а на перекрытие уязвимости. Например, человек с чувством собственной неполноценности может фанатично строить карьеру, доказывая свою значимость, но не решая саму проблему низкой самооценки.

Отличить здоровую сублимацию от избегания или гиперкомпенсации поможет рефлексия. Эльмира Минажетдинова советует постоянно задавать себе вопросы:

Действительно ли я получаю удовольствие от той или иной деятельности?

Помогает ли она мне развиваться и становиться лучше?

Не использую ли я её как способ избежать решения важных проблем?

Не скрываю ли я за ней свои истинные чувства?

Другие значения термина сублимация

Термин «сублимация» используется в разных областях, не только в психологии, физике и химии. Его значение варьируется в зависимости от контекста.

В технологиях и промышленности сублимированная сушка — это процесс удаления влаги из продуктов путём замораживания и последующего испарения льда в вакууме.

Технология сублимации продуктов нужна для сохранения структуры и свойств вещества. Например, сегодня популярное лакомство — сублимированные фрукты. Из них полностью вытягивают воду и «высушивают», поэтому любой фрукт получается очень сухим и хрустящим.

Ещё есть сублимационная печать — технология переноса изображения, при которой краситель из твёрдого состояния превращается в газ и впитывается в материал (например, ткань, керамику). Благодаря этому получаются яркие цвета и принт со временем не стирается.

В культуре сублимация может трактоваться как превращение обыденного или даже «тёмного» опыта в художественное произведение. Например, трагедия в жизни автора становится основой для романа.

В философии и искусстве сублимация понимается как переход в новое, более чистое и возвышенное состояние.

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