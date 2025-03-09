Нейробиолог призвал провести цифровой детокс

Людям необходим цифровой детокс из-за перегруженности информацией, что приводит к нервному напряжению, раздражительности, проблемам с вниманием и коммуникацией, нарушениям сна, головным болям и снижению интеллекта. Об этом во всемирный день отказа от гаджетов заявили психологи.

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По словам экспертов, важно установить счетчик экранного времени, чтобы контролировать использование гаджетов. Если работа связана с гаджетами, стоит постараться сократить экранное время вне работы.

Нейробиолог и психолог Наталья Лобова рассказала Авторадио, что даже краткосрочный цифровой «детокс» будет полезен для мозга.

«Даже на несколько часов именно активного бодрствования если сделать такую паузу, уже мы чуть-чуть сможем перезагрузиться. Мы можем взять в руки хотя бы книгу печатную или выйти на улицу, дойти до парка, до спортзала, встретиться с друзьями или просто побыть в одиночестве и выдохнуть от всего. Это уже будет очень целебно. То есть не просто выйти в офлайн, а еще и чуть-чуть переключить свое внимание на что-то, что происходит вокруг нас. Войти в реальность чуть более плотно, не отвлекаясь на бесконечные разговоры, связи, контакты, обустройство дел».

При этом эксперт посоветовала завершить дела, чтобы не переживать об этом после отключения телефона. Но будьте готовы к тому, что первое время вы будете срываться обратно в «цифровой мир».