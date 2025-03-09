Психотерапевт перечислил пять ошибок современных женщин в сексе

Казалось бы, в наш век повышения информационно-сексуальной грамотности союзы мужчин и женщин должны быть более гармоничными, ведь секс — важнейшая составляющая отношений. И все равно ошибки в интимной жизни допускают как мужчины, о чем недавно писал «МК», так и дамы. Чтобы помочь улучшить отношения со своей половинкой и получать больше удовольствия от этой стороны жизни, мы попросили психотерапевта и сексолога Алексея Лысенко провести «работу над ошибками».

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Кому-то из пары элементарно не хватает знаний в этой области, а кому-то, если честно, просто лень что-либо предпринимать для своего спутника жизни. И все же, если человек действительно любит и уважает свою половинку, то он постарается сделать все, чтобы доставить удовольствие, — и это, кстати, касается любой сферы их совместной жизни.

Первая ошибка женщины — выбор мужчины с неподходящим ей типом половой конституции.

Для начала Алексей Лысенко привел, пожалуй, главное несоответствие, ведущее к краху сексуальных отношений. Причем порою это несоответствие можно определить лишь со временем… Понятно, что мы не спрашиваем у того, кто нам понравился, «а что у тебя с половыми потребностями?». Выбираем сердцем, глазами, ушами, душой… И все же, если конституции резко различаются, могут начаться проблемы и разочарования. Хотя, конечно же, пары могут отчасти приспособиться к таким «неувязочкам», если хотят сохранить отношения.

— Если половая конституция у мужчины слабая, а у женщины сильная, ей придется часто ощущать себя неудовлетворенной, нежеланной, а нередко и нелюбимой, — рассказывает сексолог. — А также сомневаться в своей женской привлекательности, вечно боясь отказа при проявлении инициативы. Если же, наоборот, у женщины слабый вариант половой конституции, а у мужчины сильный, то ежедневные «приставания» мужчины скоро перестают радовать, раздражают и порождают конфликты.

— Давайте поясним по поводу половой конституции…

— Прежде всего, отмечу: чем раньше наступает пубертат (половое созревание), тем, как правило, сильнее половая конституция. И, наоборот, чем позже (в 15-16 лет), тем слабее. Что касается мужчин, то их половая конституция, во-первых, определяет число эксцессов — максимальное количество половых актов, которые мужчина может совершить в течение суток. Если, к примеру, мы возьмем первую ночь с любимой женщиной, то при самом скромном варианте половой конституции это будет максимум один-два акта. А при сильной в течение суток может доходить до семи и больше. Во-вторых, половая конституция мужчины определяет, как часто он испытывает потребность в сексе. При скромной конституции, как только прошел период первых романтических встреч, такой мужчина (скажем, возрасте 25 лет) быстро вернется к уровню три-четыре раза в месяц. Чаще ему не нужно. При сильном варианте потребность в сексе — ежедневная, причем, лет до 40 временами и не один раз в день. В-третьих, от конституции зависит, как долго у мужчины не будет сексуального возбуждения после секса. Чем сильнее половая конституция, тем короче такие периоды «нехотения». В-четвертых, от типа конституции зависит, до какого возраста мужчина будет сохранять свою сексуальную активность. Кстати, если говорить о внешних признаках, то мужчины с сильной половой конституцией раньше лысеют, а если говорить о фигуре, то это удлиненный торс и короткие ноги… У женщин ситуация схожая: тип половой конституции определяет сильную или слабую потребность в сексе. При скромной конституции сексуальное желание у женщины будет пробуждаться в среднем три-пять раз в месяц. При среднем варианте — два-три раза в неделю. При сильном — ежедневно и не один раз в день. Итак, продолжает сексолог, при резком несовпадении сексуальных аппетитов люди нередко начинают обвинять друг друга в «ненормальности», фригидности или, наоборот, в развращенности. В этом случае конфликты и напряженная атмосфера оставляют женщине крайне мало шансов получить наслаждение от сексуальной близости, не успевающей стать желанной, не говоря уже про оргазм. В идеале женщинам хорошо бы выбирать мужчин с относительно похожим уровнем сексуальных потребностей. Если мужчине секс нужен ежедневно, а женщине два раза в месяц, или наоборот, в таком союзе будет плохо и ей, и ему.

Речь, естественно, не о «медовом периоде», когда гормоны бушуют, а про этап, когда отношения принимают стабильный, спокойный характер.

— Сексуальная гармония и взаимная удовлетворенность в паре — один из краеугольных камней долговременных союзов. А достичь этого в паре с резким несовпадением половых конституций крайне сложно и чаще всего невозможно, —подвел промежуточный итог эксперт.

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Вторая ошибка. Утаивание от мужчины своих сексуальных особенностей, вкусов, пристрастий.

Мужчины, продолжает Алексей Лысенко, не умеют читать мысли, понимать тонкие намеки, догадываться о сокровенных желаниях женщины. Огромная часть мужчин не понимает, насколько многовариантна женская сексуальность. Например, нужно учитывать, что одни и те же зоны стимуляции у разных женщин дают неодинаковый отклик, вплоть до противоположного. Одну женщину прикосновения к той или иной части тела быстро доводят до оргазма, а другую раздражают или просто оставляют равнодушной.

Тут важно все: сценарий прелюдии, ласки, позы, стиль поведения мужчины, зоны стимуляции, слова, произносимые мужчиной, запахи и еще много тонкостей, догадаться о которых мужчине без помощи женщины совершенно невозможно. Часть из них может быть совершенно непредсказуемыми.

Что делать? Сексолог рекомендует дамам набираться смелости и начинать разговаривать с мужчиной на эти темы. Это суперважно в долгих отношениях, когда «гормональные ураганы» утихли и без знания сексуальных особенностей друг друга рассчитывать на хороший секс особенно не приходится.

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Третья ошибка. Надежда на встречу с мужчиной, которые «расколдует» и разбудит ее спящую сексуальность.

— Женское либидо может подавляться тревогами, страхами, недоверием, антисексуальным воспитанием, травмами на сексуальной почве, негативными мыслями, эмоциями и другими причинами, — объясняет эксперт. — Конечно же, мизерная вероятность, что новый поклонник сумеет отогреть своей любовью и лаской замороженное женское либидо, все же есть. Но рассчитывать на это и терять драгоценные молодые годы не стоит. Чем раньше вы займетесь этим вопросом сами, тем выше шансы на успех. Тут лучше всего помогут специалисты: сексологи, психотерапевты.

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Четвертая ошибка. Боязнь проявления инициативы и дефицит творчества в интимной сфере.

Увы, сексолог предупреждает, что сексуальные страсти на основе любовной химии через какое-то время неизбежно сменит сексуальная рутина.

— Успешно справляться с рутиной помогает, как я уже отмечал, доскональное изучение сексуальных особенностей друг друга. Наслаждение медовых месяцев, изредка — лет, когда вы ничего больше не предпринимаете, а вам с вашей половинкой достаточно одной лишь страсти, постепенно слабеет. Чтобы продолжать наслаждаться сексом и дальше, придется что-то придумывать и женщине, и мужчине.

— Можете привести некоторые примеры такого «творчества»?

— Открою несколько маленьких тайн. Рутинный секс хорошо оживляют элементы новизны, чего-то неожиданного и непредсказуемого. Минимум, две трети мужчин хотят женской инициативы, милого сексуального хулиганства, откровенных слов, предложений, непредсказуемых, будоражащих воображение моментов. Понять, в каком направлении экспериментировать, поможет знание сексуальных особенностей друг друга. Очень много полезного в этом смысле можно почерпнуть с помощью изучения сексуальных фантазий. Не примитивно ревновать, как это часто бывает, а изучать, чтобы дарить друг другу максимум наслаждения. Хулиганьте. Удивляйте. Предлагайте. Сексуальные шалости, фразочки, сюрпризы — все это делает близость желанной вновь и вновь.

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И, наконец, пятая ошибка: сокрытие наслаждения или, напротив, его имитация.

Самооценка мужчины в сексуальном смысле, да и в целом сильно зависит от степени наслаждения, которое он дарит женщине. Сдерживать женские проявления наслаждения, стоны, восторженные слова стоит лишь с небольшой частью, скажем мягко, печально воспитанных мужчин.

Более того: сдерживание проявлений мешает женщине по-настоящему расслабиться, что понижает уровень возбуждения и вероятность достижения оргазма. А недостижение женщиной оргазма, отсутствие ярких проявлений наслаждения оставляет мужчину в значительной степени неудовлетворенным.

Столь же плачевны плоды и обратной стороны этого процесса — регулярной имитации оргазма. Это проблема, которую нужно решать вдвоем. И любящий, действующий в соответствии с рекомендациями специалиста мужчина может очень помочь в этом деле.

Словом, не надо притворяться куда более или менее сексуальной, чем вы есть на самом деле.