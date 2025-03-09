Психолог дал советы, как начать зарабатывать больше

Пропадаешь на основной работе целыми днями, параллельно ищешь подработку, чтобы наконец улучшить финансовое положение и начать копить на заветную цель, ну или просто перестать себе во всем отказывать? Но денег, увы, больше не становится, а вот моральные и физические силы на исходе. К выходным вообще пропадает желание выходить из дома. Психолог Наталия Малахова объяснила, почему одним удается вести полноценную жизнь, без восьмичасового рабочего дня и выгорания, зарабатывать на дорогую одежду, путешествия и даже новые авто. А другие при этом выбиваются из сил, а в материальном плане улучшений как не было, так и нет.

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«Если человек понимает, что он профессионал, но проводит какое-то гигантское количество времени на работе, при этом начинают страдать другие сферы его жизни, и его не устраивает финансовое положение, это уже повод задуматься о том, что какие-то процессы коммуникации с собой и с миром, со своими работодателями, коллегами, вообще с рабочим процессом выстроены не совсем правильно», — говорит эксперт.

Недооценивание себя

Если вам кажется, что не такой уж вы профи в своем деле и на большой оклад вам рассчитывать бессмысленно, вы так и будете растрачивать свои ресурсы за копейки. Тем временем новички, более напористые, почти без опыта в вашей же сфере, будут расти по карьерной лестнице и зарабатывать в разы больше.

«Если вы сами не цените себя, то вряд ли работодатель потенциально будет вас адекватно оценивать. Зачастую причиной заниженной самооценки является синдром самозванца. Чаще он возникает как раз у профессионалов», — говорит психолог.

Некомпетентные сотрудники обычно отличаются низкими аналитическими способностями и не утруждают себя размышлениями: «А точно ли я на своем месте и делаю все правильно?» Они просто движутся вперед, не забивая голову лишними мыслями.

Малахова считает, что многих людей с синдромом самозванца в детстве натаскивали быть лучше других, постоянно чего-то добиваться, прыгать выше головы. При этом времени оценивать свои достижения у них не было совершенно.

«Человек не чувствует свой рост, не видит своего профессионализма. Это, конечно, не приводит к финансовому развитию. Важно присваивать свои достижения, даже небольшие победы, анализировать, что я сделал, действительно похвалить себя, оценить, какое время, ресурсы, силы было вложено в какое-то дело, проект», — советует эксперт.

Неумение выстроить личные границы

В момент трудоустройства необходимо на берегу обговорить с руководителем все ключевые моменты. Одним из распространенных вопросов на собеседовании является вопрос о заработной плате. И тут важно не скромничать, боясь задрать планку слишком высоко и в итоге потерять заветное место. Называйте ту сумму, которую считаете оптимальной для достойной жизни, а можно и чуть больше, на случай «торга».

Желаемый график тоже лучше обозначить сразу. Заявите, что вы не готовы трудиться в праздники и засиживаться до позднего вечера. А если и согласитесь, то за приличную доплату. Напомните, что по завершении рабочего дня вы не хотите отвечать на звонки коллег и начальства. И не забудьте про отпуск, больничный и отгулы на случай экстренных ситуаций. На новом месте вам должно быть комфортно психологически. И сейчас тот самый момент, чтобы уточнить все важные нюансы.

Выгорание

Проблема многих «загнанных» на работе сотрудников — в неправильной оценке своих ресурсов, говорит психолог. Некоторые набирают кучу задач, мысленно подсчитывая, какую премию получат в конце месяца. А выполнить и половину из них не могут. Человек попросту надрывается в запале решить несколько дел одновременно и эмоционально выгорает.

«Люди себя изводят, и соответственно это приводит в итоге к выгоранию, и, соответственно, выпадению доходов. Это может, в принципе, привести к потере работы и потере дохода. Поэтому важно понимать: "когда я устаю, сколько я могу", и уже здесь вырабатывать способность распределять задачи, делегировать их», — поясняет психолог.

Успешные в финансовом плане люди не живут только работой. Они умело передают часть дел, если им нужно освободить время для личных моментов и просто отдохнуть.

«Важно восстанавливаться и помнить, что работа должна быть в удовольствие», — напоминает эксперт.

Если вы высыпаетесь, качественно отдыхаете в выходные, то вы автоматически наполняетесь позитивом и энергией. А это неизменно отражается и на уровне дохода.