Какие есть отличия в проявлении любви у мужчин и женщин

У каждого свой язык чувств. Опрос показал, какие проявления чувств женщины и мужчины в нашей стране ценят сильнее всего. Согласно результатам исследования, для 25% респонденток наиболее важна словесная поддержка. Мужчины же уверены, что главными проявлениями чувств являются похвала и признание (49%).

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24% женщин считают, что уделённое время — один из лучших способов показать партнёру свою любовь. При этом 84% опрошенных дам не стесняются обсуждать с партнёром то, какие проявления чувств они хотели бы получать.

Любопытно, что лишь 14% мужчин отметили, что прикосновения для них играют ключевую роль в вопросе проявления любви. 13% сделали аналогичное высказывание о заботе. Кроме того, лишь 71% респондентов готовы прямо говорить избраннице о том, как конкретно хотели бы принимать и выражать чувства в отношениях.