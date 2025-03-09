Четыре правила общения с грубыми людьми

Ловите инструкцию от психолога.

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«Далеко не все люди обладают иммунитетом от хамства, поэтому реагируют на грубость со стороны окружающих неправильно. Кто-то платит той же монетой, а кто-то просто теряется, а потом сильно сожалеет о проявленной слабости. Как же общаться с грубиянами так, чтобы не опуститься до их уровня и при этом не потерять душевного комфорта?», — Ольга Романив, психолог.

1. Не принимать близко к сердцу чужую грубость

Хамство давно стало хронической болезнью в современном обществе, поэтому мало кому хватит внутренних ресурсов, чтобы бороться с каждым проявлением грубости. Гораздо эффективнее и полезнее научиться не принимать близко к сердцу услышанное от водителя такси или продавца в магазине. Поверьте, негативное поведение, исходящее от них, в 99% случаев лично к вам не имеет никакого отношения и говорит о проблемах самого человека.

Не спешите ввязываться в словесную перепалку. Абстрагируйтесь и покажите, что не планируете участвовать в деструктивном общении. Обезоружьте человека подчёркнутой доброжелательностью или участливым вопросом «могу я чем-то помочь?» Подобная тактика способна привести грубияна в чувство или хотя бы заставить задуматься.

2. Постараться сменить тему

Бывает и так, что хамство является последствием чьего-то страха или затаённой боли. Например, когда мы случайно затронули тему, которая очень волнует собеседника. Именно тогда есть шанс нарваться на резкий всплеск грубости, которая может показаться беспричинной и необоснованной, но это не так.

В приведённом примере бывает достаточно просто сменить тему и перевести разговор в другое русло, чтобы человек перестал реагировать на определённый триггер. Такой метод полезно применять тогда, когда хочется завершить разговор на доброжелательной ноте.

3. Сделать существенное замечание

Если разговор принимает совсем нежелательный характер и вам просто необходимо указать на то, что собеседник явно перегибает палку, сделайте существенное замечание. Оно не должно звучать как «не хамите» или «вы ведёте себя по-хамски», потому что подобная формулировка слишком абстрактна и с ней всегда можно поспорить.

Указывайте на конкретику. Например, «не нужно повышать на меня голос» или «не надо говорить обо мне в третьем лице». Отмечайте реальные действия, которые находите недопустимыми, и спокойным уверенным тоном возвращайте собеседника в рамки дозволенного.

4. Задать правильный вопрос

В основе любого хамства лежат две ключевые причины. Во-первых, это личные проблемы, связанные с неуверенностью, страхом и внутренней слабостью человека. Во-вторых, проверка границ дозволенного, когда оппонент пытается узнать, а можно ли вести себя с вами определённым образом. И если в последней ситуации достаточно использовать первое и третье правило, чтобы проявить мудрость, то в первом случае собеседнику достаточно задать нужный вопрос, чтобы он начал действовать иначе.

Метод сработает, если вашей конечной целью является не поиск максимально колких и едких ответов, «чтобы поставить на место», а эффективное разрешение конфликта. Задайте человеку вопрос: «Скажи, чего ты от меня ждёшь сейчас?» Это позволит наладить открытый диалог и поможет собеседнику самому понять, чем вызвана его грубость. Указанное правило используйте тогда, когда у вас в приоритете не ссора, а отношения.