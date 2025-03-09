Что делать, если девушка никогда не проявляет инициативу в сексе

Проблема инициирования близости — одна из самых распространенных среди пар. Конечно, устаешь быть единственным, кто показывает свою заинтересованность в сексе и проявляет инициативу в том, чтобы жарко провести время в спальне.

Иногда из-за того, что девушка лишь соглашается, а не предлагает близость, можно и вовсе подумать, что она не слишком в этом заинтересована. Но проблема может быть совсем в другом: некоторые девушки просто стесняются приставать к парням, боятся получить отказ или считают, что инициирование секса — исключительно мужская задача.

Не стоит просто мириться с проблемой и копить обиды. Вот несколько вещей, которые стоит сделать, чтобы решить ее.

Мягко поговори с девушкой

Первый и самый важный шаг, который следует предпринять, если твоя девушка никогда не выступает инициатором секса, — это открытый разговор.

Подходи к теме с мягкостью и спокойствием. Если девушка почувствует какое-либо обвинение с твоей стороны, она может занять оборонительную позицию, и тогда здорового диалога, к сожалению, не выйдет.

Вырази, как сильно ты ценишь вашу интимную связь не только из-за удовольствия, которое она приносит, но и из-за того, что она помогает становиться ближе и лучше узнавать друг друга.

Спроси девушку, можешь ли ты что-то сделать, чтобы ей самой хотелось к тебе приставать, и как вы могли бы улучшить вашу сексуальную жизнь.

Открытое общение может сделать больше, чем любые ухищрения и манипуляции. Оно проливает свет на проблемы и причины того, что девушка никогда не выступает инициатором секса.

Вполне возможно, она просто не знает, как соблазнять тебя первой, стесняется или считает, что именно ты должен быть ответственен за начало интимной близости. Обсудив эти моменты, вы сможете прийти к решению и улучшить отношения.

Сосредоточься на отношениях, а не только на сексе

Когда вы с девушкой ходили на настоящее свидание? К сожалению, из-за плотного рабочего графика или повседневных дел легко отодвинуть на второй план романтику и волнительные встречи.

Однако, если вы с девушкой хотите получать больше сексуального удовлетворения, а также сделать отношения крепче, пора уделять друг другу больше времени.

Возможно, именно после свидания у нее появится желание проявить инициативу в сексе и вернуть страсть, характерную для первых месяцев отношений.

Кстати, есть несколько отличных способов провести чувственное эротическое свидание, которое настроит на интимный лад, — о них узнаешь здесь.

Заводи ее днем, чтобы заняться сексом вечером

Прелюдия — это не только то, чем вы занимаетесь непосредственно перед интимной близостью.

Ты можешь пробудить желание девушки днем, чтобы заняться с ней сексом после того, как вы вернетесь домой с работы. Отправляй ей кокетливые сообщения с намеками во время обеденного перерыва, чтобы она почувствовала себя желанной.

Иногда женщины просто не знают, хочешь ли ты секса сегодня или нет, и боятся получить отказ. Но, настраивая девушку на игривый лад по переписке, ты даешь ей понять, что готов провести с ней вечер в кровати, что позволит ей скорее решиться инициировать близость с тобой.

Запланируйте секс

Понятие «секс по расписанию» может и звучит скучно, но может принести большую пользу отношениям.

Планирование секса может помочь девушке стать инициатором. Почему?

Во-первых, когда она точно знает день следующей близости, она сможет к ней подготовиться. Нередко женщины отказываются от интима, даже если хотят его, потому что не уверены, что выглядят на все сто.

Во-вторых, это, как упоминалось выше, дает девушке ясность, что она не будет отвергнута.

В-третьих, важно договориться, кто будет инициатором секса в определенную дату. Таким образом ты мягко подтолкнешь девушку к действиям, но не снимешь с себя ответственность за инициирование секса полностью.

Не наказывай ее

Некоторые мужчины обижаются на своих девушек из-за того, что те не проявляют инициативу в сексе, и сами перестают делать это.

Вот так поступать точно не нужно. Во-первых, не стоит внушать любимой женщине чувство вины — это делу точно не поможет. Во-вторых, отсутствие секса негативно скажется как на здоровье, так и на настроении вас обоих.

Гораздо лучше время от времени вести мягкие разговоры или постараться помочь девушке стать более раскрепощенной, чем лишать себя и ее удовольствия, всем видом показывая, что она «сама виновата».

Поднимай ей самооценку

Некоторые женщины не выступают в качестве инициаторов секса из-за неуверенности в себе или стеснения. И если твоя девушка одна из них, ты в силах помочь ей почувствовать себя красивой и желанной.

Первое, что стоит сделать, — начать говорить ей комплименты, хотя бы раз в день. Удостаивай похвалы не только ее внешность, но и характер, а также действия, которые ты считаешь милыми и приятными.

Также необходимо создать атмосферу эмоциональной безопасности рядом с тобой. Не осуждай ее и не критикуй, особенно если дело касается секса, — если хочешь донести какую-то информацию, выражай мысли тактично и с оглядкой на то, могут ли твои слова ранить ее. А еще позаботься о том, чтобы она начала чувствовать себя увереннее во время интима, — есть несколько способов это сделать.

Не менее важно дать девушке понять, что ты готов помочь ей справиться с проблемами, например стеснением. Выражай слова одобрения, когда она старается его перебороть, обязательно отмечай ее успехи.

Когда девушка станет увереннее в себе и том, что ты ее любишь, ей будет проще раскрыться и начать выражать свои сексуальные потребности более открыто, в том числе первой проявлять инициативу в сексе.

Скажи, что это для тебя значит

Найди время, чтобы поговорить с девушкой о своих чувствах. Постарайся донести ей, почему бы ты хотел, чтобы она тоже проявляла инициативу в сексе.

Говори не о том, что тебе обидно, что ты всегда стараешься, а она просто отвечает на твои предложения. Скажи, что тебе было бы очень приятно, если бы она проявляла инициативу, так как это помогает почувствовать себя желанным, любимым и уверенным в себе.

Не пускайся в обсуждение проблем, предположения или эмоциональный шантаж. Просто объясни девушке, что для тебя важно, и закончи разговор. Скорее всего, она поймет, что ты не просто требуешь от нее инициативы, а хочешь почувствовать себя лучше, и подумает, как сможет тебе в этом помочь.