Откуда берется ненависть и есть ли от нее польза

Есть много вещей, которые мы ненавидим: стоять в пробке, ждать в очереди, шум из соседней квартиры. Можно ненавидеть людей, ситуации или полученный опыт, но что это значит, кроме нежелания сталкиваться с подобным снова, а главное — почему мы испытываем такую эмоцию?

Большинство эмоций, в том числе и негативных, имеют понятные цели. Например, страх помогает выжить, гнев побуждает к действиям, грусть позволяет перенести травмирующие события из прошлого. Однако ненависть кажется совершенно бесполезной, во всяком случае, не имеющей никакой положительной коннотации. Тем не менее природа наделила людей способностью испытывать ненависть, значит, в этом должен быть смысл.

Откуда берутся эмоции

Эмоции намного сложнее, чем просто название и определение. Вспомни, как разбитое сердце превращает любовь в нечто совершенно иное. Может быть, это еще не ненависть, но данный опыт точно не хочется повторять.

В середине XIX века Чарльз Дарвин предположил, что все эмоции так или иначе являются частями общего механизма, повышающего шансы на выживание. Человек боится, если ему угрожает смертельная опасность. В этот момент вариативность действий сужается до двух вариантов — бить или бежать. Съев что-то просроченное или изначально несъедобное, ты испытаешь отвращение и тут же выплюнешь. Это так же спасет жизнь или сохранит здоровье. Любовь же служит лишь одной цели — продолжить род, сохранить вид.

Дарвин выделил шесть универсальных эмоций, которые встречаются во всех обществах и даже самых изолированных группах. Это радость, гнев, печаль, страх, отвращение и удивление. Вероятно, с таким набором эмоций наш вид появился и прошел все эволюционные этапы.

Современная наука уверена в том, что эмоции имеют не только ментальные основы, но и биологические, психологические и социальные корни. Достаточно вспомнить феномен камикадзе в армии Японии. Это были не единичные акты самопожертвования, а «конвейерное производство». Культурные особенности общества и психологическое воздействие позволили победить страх, подавить базовый инстинкт самосохранения. Таким образом, можно сказать, что эмоции рождаются из социальных взаимоотношений, опираются на культуру или, если угодно, дух времени.

Чем отличаются чувства и эмоции

Люди часто считают эмоции и чувства синонимами, но между ними есть коренное различие. Эмоции вызывают физическую реакцию, что становится заметно для стороннего наблюдателя. Испытывая настоящий первобытный страх, человек потеет, иногда при таком состоянии возникает ощущение тошноты, а ноги становятся ватными. Крик, слезы, истерика, потеря воли — такими эффектами может сопровождаться страх.

Чувства же протекают внутри — это является исключительно ментальным опытом. Влюбленность может быть тайной и никак не выражаться внешне. Но любовь вырывается наружу, ее невозможно скрыть. Чувства объективны, но эмоции субъективны. Поэтому люди по-разному реагируют на одинаковые события.

Кто-то цепенеет от ужаса, когда другой начинает смеяться, казалось бы, в самой неподходящей ситуации. Одни справляются с горем через слезы, другие пытаются заглушить печаль шутками. Разница реакции объясняется личными качествами человека, имеющимся опытом, уровнем моральной устойчивости.

Способность справляться с негативными эмоциями позволяет сохранить психическое здоровье и физическое благополучие. Однако этому трудно научиться, ведь требуется реальный опыт. Просмотр всех фильмов ужасов не повысит твою устойчивость перед страхом в реальной жизни.

Зачем нам негативные эмоции

Негативные эмоции оказывают соответствующее влияние на физическое здоровье. Все мы слышали истории о том, как люди седеют буквально за одну ночь. Стресс и хроническая тревожность приводят к сердечным заболеваниям, повышают кровяное давление и усугубляют зависимость от вредных привычек. С одной стороны, негативные эмоции разрушают человека в долгосрочной перспективе, но с другой — спасают здесь и сейчас.

Страх мотивирует бежать от огня или хищного зверя, но жить в страхе вечно не получится. Ведь это будет означать полную изоляцию от внешнего мира, бездеятельное ожидание конца. Для соблюдения баланса у нас возник механизм борьбы с отрицательными эмоциями. Их нельзя отключить в один момент по собственному желанию — игнорирование или отрицание приведет к еще большим психическим проблемам. Услышав стук двигателя в своей машине, можно включить музыку погромче. Это заглушит тревожные звуки, но не решит проблему.

Осознание и понимание причин возникновения этих эмоций позволяет заглянуть чуть дальше в поисках решения проблемы. Это одна из сильнейших мотиваций, побуждающая к переменам. Сделай что-нибудь, почини свою жизнь, если не желаешь больше бояться, гневаться или грустить.

Чем ненависть может быть полезна

Теперь нам понятно предназначение большинства негативных эмоций. Тревога напоминает о чем-то важном и помогает подготовиться к предстоящему. Гнев порождает деятельную злость, способную достигать целей. Но что же с ненавистью? Кажется, что в ней нет и быть не может ничего позитивного. Мировая история знает массу примеров, когда ненависть наносила непоправимый ущерб отдельным людям, странам и целым народам.

С функциональной точки зрения ненависть поощряет единственное действие — устранение источника. Все, что мы ненавидим, автоматически воспринимается как неправильное, в какой-то степени угрожающее. На этом момент стоит задаться вопросом: разве в мире нет объективно неправильных вещей, людей, событий? Если эта эмоция направлена на достойный ненависти объект, она перестает быть негативной. Во всяком случае, появляется позитивный преобразующий элемент.

Ненависть может мотивировать на героические поступки, делать разум непокорным. Нередко желание изменить ситуацию к лучшему диктуется именно неприятием чего-либо. Представь, как известный на весь мир преступник откупается и выходит на свободу из зала суда. В этот момент большинство людей испытает ненависть, обусловленную желанием восстановить справедливость. Ненависть многогранна и может считаться личным моральным компасом. Наряду с недопустимыми существуют и необходимые проявления ненависти.