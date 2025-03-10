Как мягко сказать мужчине о проблемах в постели

Британский сексолог Трейси Кокс научила женщин, как корректно сообщить партнеру о недовольстве интимной жизнью, и подсказала способы изменить ситуацию к лучшему. Своими рекомендациями она поделилась в колонке для издания Daily Mail.

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По словам Кокс, если мужчину не интересует прелюдия, ему надо деликатно объяснить, почему процесс проникновения не является главной частью интимной близости для женщины.

«Есть причина, по которой мы предпочитаем предварительные ласки: 80 процентов женщин не испытывают оргазм во время непосредственно полового контакта. Это происходит потому, что клитор находится снаружи влагалища, а не внутри, и для достижения кульминации необходимо его стимулировать», — отметила она.

Сексолог объяснила, что некоторые мужчины торопятся с проникновением из-за того, что опасаются преждевременного оргазма, другие просто не считают поцелуи и предварительные ласки приятными, но при этом любят оральный секс. Решением проблемы Кокс назвала мастурбацию друг перед другом, совместное чтение или просмотр эротики.

Если же причиной недовольства женщины является техника избранника в постели, помочь может только честная обратная связь, считает сексолог.

«Партнер не умеет читать ваши мысли: он не рожден, чтобы знать, какая стимуляция соответствует вашим индивидуальным предпочтениям», — подчеркнула она.

При этом, по ее мнению, большинство людей не умеют давать обратную связь во время и после секса. Если человек хочет что-то попробовать в постели, надо честно попросить партнера об этом, посоветовала Кокс. Для этих целей лучше использовать комплимент-«бутерброд». Вместо того, чтобы заявлять:

«Ты целуешь меня недостаточно часто», лучше вставить свою просьбу между двумя комплиментами, чтобы смягчить ее. «Скажите: "Мне нравится, когда ты меня так целуешь. Я бы хотела, чтобы ты целовал меня подольше, это было бы потрясающе"», — уточнила сексолог.

Еще одним отличным способом незаметно намекнуть о своих желаниях в сексе Кокс назвала просмотр фильма с эротической сценой, которую хочется повторить.

Ранее Кокс перечислила редкие сексуальные расстройства. По ее словам, один процент людей имеют заболевание, которое может вызывать спонтанные оргазмы без какого-либо сексуального контакта или стимуляции.