Психолог рассказала о плюсах и минусах тренда на психические расстройства

Кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич считает, что популярность ментальных расстройств среди общества всегда существовала, но менялась в зависимости от эпохи. По ее словам, такая тенденция имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

В качестве примера специалист привела моду на сплин и хандру в XIX веке, когда подобные депрессивные состояния воспринимались как признак утонченной натуры, например, у Александра Пушкина. Уже в наше время в обществе начало культивироваться состояние постоянной радости и энергии, схожее с маниакальной фазой обсессивно-компульсивного расстройства.

Одним из плюсов распространения информации о ментальном здоровье эксперт назвала снижение стигматизации психических заболеваний. Благодаря этому люди с диагнозами перестали ощущать себя изолированными, стали раньше обращаться за профессиональной помощью, что способствует их скорейшей социальной адаптации.

Однако с этим явлением связан и рост случаев «самодиагностики». Психотерапевт отметила РИАМО, что многие люди без соответствующего образования самостоятельно ставят себе диагнозы, что может привести к некорректному восприятию собственного состояния и, в некоторых случаях, отказу от квалифицированной помощи.

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