Искусственный интеллект подсказал, что поможет избавиться от тревожности

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета штата Пенсильвания, показало, что искусственный интеллект способен с высокой точностью предсказывать долгосрочное восстановление пациентов с генерализованным тревожным расстройством, а также выявлять факторы, которые важны для выздоровления. Результаты работы опубликованы в Journal of Anxiety Disorders.

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Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) — это состояние, характеризующееся постоянным и чрезмерным беспокойством на протяжении как минимум шести месяцев. Пациенты с ГТР часто сталкиваются с рецидивами даже после прохождения курса лечения. Традиционные методы прогнозирования восстановления основываются на субъективных оценках клиницистов и имеют ограниченную точность.

В рамках исследования специалисты проанализировали данные 126 пациентов с диагнозом ГТР, используя методы ИИ. Было рассмотрено более 80 факторов, включая психологические, демографические и связанные со здоровьем показатели. Модели машинного обучения выявили 11 ключевых триггеров, которые с точностью до 72% предсказывали возвращение тревожного расстройства или новое возникновение в течение девятилетнего период.

Факторы, способствующие снижению тревожности:

Высшее образование — пациенты с высшим образованием имели более высокие шансы на выздоровление и меньшую склонность к рецидивам тревожных расстройств. Пожилой возраст — с возрастом вероятность развития тревожных расстройств снижалась. Социальная поддержка — наличие поддержки со стороны друзей и семьи положительно влияло на людей с ранними признаками тревожности. Положительный аффект — чувство осознанности, оптимизма и удовлетворенности жизнью способствовало улучшению состояния. Устойчивость к стрессу — медитация, правильное питание и удовлетворенность своим телом.

Факторы, провоцирующие тревожность включали:

Депрессивные состояния — наличие депрессии повышало тревожность. Ежедневная дискриминация — постоянные проявления дискриминации в повседневной жизни повышали риски или вели к рецидивам. Частые визиты к специалистам — чем чаще люди посещали специалистов по психическому здоровью и врачей за последние 12 месяцев, тем ниже была вероятность их полного восстановления, кроме того уровень их тревожности повышался после каждого визита.

Кэндис Бастерфилд, ведущий автор исследования, отметила: «Предыдущие исследования показали очень высокий уровень рецидивов даже среди молодых пациентов, а также ограниченную точность в суждениях клиницистов в прогнозировании долгосрочных результатов».

Полученные результаты могут стать основой для разработки персонализированных методов лечения, учитывающих индивидуальные особенности пациентов.