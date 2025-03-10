Психолог усмотрела «элемент зависимости» в импульсивных покупках

Это вредная привычка.

От неё необходимо избавляться.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Если у вас есть какие-то элементы зависимости, например, шопоголизм, трудоголия, склонность к азарту и даже импульсивная трата денег — это всё следствия того, что у вас есть психологические проблемы. Если вы у себя это отслеживаете, то не нужно играть с этим злую шутку. Потому что зависимое поведение не так просто, как кажется. Это вредная привычка, и нужно проявить силу воли и избавиться от неё».

Ранее Соловьёва заявила, что перфекционисты и трудоголики лишают себя радости. Первые получают удовлетворение только в случае идеального результата проделанной работы. Вторые — не видят ценности в отдыхе и удовольствиях.