Как не стать жертвой псевдопсихологов

Эпидемия стресса в современном мире начала принимать масштаб новой пандемии. Перегрузка на работе, сложности в отношениях, недостаток времени на отдых приводит к формированию выгорания у множества людей. Этим все чаще пользуются разные мошенники.

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Так, за 2024 год рынок нерегулируемых психологических услуг вырос по разным данным до 87 %. В соцсетях ежедневно появляются новые специалисты, обещающие разобраться с проблемами за один – два сеанса.

«Подобные псевдопсихологические практики не просто не помогают. Они могут нанести реальный, измеримый вред. Порой необратимый. И что больше всего тревожит – жертвами становятся те, кто находится изначально в уязвимом состоянии и ищет помощи», – отметил врач психотерапевт, психиатр Илья Бушталлер.

Прежде чем доверить свой внутренний мир очередному «мастеру трансформаций», эксперт предложил разобраться, как действуют те или иные практики.

Расстановщики: когда интуиция заменяет науку

Расстановщики сами формируют мировоззрение клиента, тогда как в психотерапевтических методиках важно принятие клиентом ответственности и самостоятельный выбор желаемой модели отношений. Такие «специалисты» ловко манипулируют сознанием клиента, часто объясняя причину проблемы, например, связью с предком, которого клиент даже не знает.

«Психологические травмы могут передаваться поколениями, особенно на примере послевоенного периода. Однако это связано с воспитанием, а не с обидой на предков. Расстановщики подменяют понятия, обещая быстрое избавление от психологических особенностей», – пояснил Бушталлер.

Энергопрактики: ненаучная основа с реальными последствиями

Энергопрактики часто называют себя «проводниками энергии» или «целителями», способными «видеть» и «исправлять» недоступное обычным людям. Они часто используют инструменты психотерапии, такие как введение в транс, легкий гипноз и методики расслабления, которые обычно оказывают положительное влияние на психику. Однако, некоторые из них, пытаясь справиться с серьезными психологическими проблемами, могут нанести вред. Подобные «целители» утверждают, что депрессия, тревожные расстройства или психотические состояния – это «всего лишь энергетический дисбаланс».

«Игнорирование медицинских факторов приводит к развитию и усилению заболевания из-за отсутствия необходимой медикаментозной поддержки. Результатом становится потерянное время и ухудшение качества жизни», – подчеркнул психотерапевт.

Как пояснил Бушталлер, и расстановщиков, и энергопрактиков различных «школ» объединяет следующее: через опору на «сверхсекретные, древние» знания они снимают негативный аффект внутреннего напряжения у клиента. Это дает кратковременное облегчение и ощущение избавления от проблемы и позволяет клиенту полностью снять с себя ответственность за свое состояние. В результате возникает зацикливание психологической травмы и риск повторной усиленной травматизации клиента в схожей ситуации. Это привязывает его к специалисту, который помог в прошлый раз, и он снова оказывается у него на приеме. Постоянная ретравматизация увеличивает риск развития серьезных психических заболеваний, подчеркнул Бушталлер.

Как не стать жертвой шарлатана

Первое, на что эксперт рекомендует обратить внимание, чтобы не попасться на удочку к шарлатанам – это образование и квалификация. Психотерапевтом может быть только врач-специалист с медицинским образованием. Также психотерапией может заниматься клинический психолог.

«Обратите внимание, какие методы вам предлагают к применению и рекомендованы ли они российским обществом психиатров для применения в вашем случае. Проходит ли специалист повышение квалификации, супервизию и собственную психотерапию», – советует психотерапевт.

Также Илья Бушталлер рекомендует насторожиться, если специалист:

Обещает быстрые и гарантированные результаты («решим вашу проблему за 3 сессии»);

Говорит, что может помочь при любых проблемах (от депрессии до рака);

Не объясняет, как именно работает его метод, или объяснения звучат мистически;

Использует громкие заявления о «революционности» своего подхода;

Отговаривает от обращения к другим специалистам, особенно врачам;

Рассказывает о своих «сверхспособностях» или «особом даре».

Помимо этого, эксперт советует обратить внимание на состояния, требующие обязательной консультации врача- психиатра:

Суицидальные мысли и намерения;

Галлюцинации или бред;

Резкие перепады настроения;

Панические атаки;

Тяжелая депрессия;

Обсессивно-компульсивное расстройство;

Посттравматическое стрессовое расстройство;

Расстройства пищевого поведения.