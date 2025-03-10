Эксперт объяснила, почему молодежь не любит точки в конце предложения

Люди до 30-ти лет склонны наделять этот пунктуационный знак «дополнительными смыслами».

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Екатерина Богачёва.

«Негативное отношение к точке — это ситуация где-то последних полутора лет. И связана она с тем, что мы всё больше взаимодействуем друг с другом в электронной переписке. В русском языке есть тенденция к экономии языковых средств. Человек сам по себе существо довольно ленивое, и там, где он может сэкономить свой ресурс, он экономит. У нас есть Институт русского языка имени Виноградова, они пока такого [токсичности — прим. ГМ] нюанса за точкой не закрепляют. То есть это скорее свойственно очень молодым пользователям, до 30-ти. Для них важен факт произнесения какой-то информации и не очень важна форма. И когда они видят, что другой пользователь ставит точку, они склонны наделять это дополнительными смыслами».

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