Как буллинг на работе влияет на производительность труда

«Негативный климат» в коллективе подавляет вовлечённость и креативность сотрудников.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина.

«Когда плохой климат на работе, то у людей нет ни вовлечённости, ни креативности. Они не могут найти решений, они становятся беспомощными. Это резко снижает производительность труда. Уже и так кричат, что у нас низкая производительность в России, и во многом это объясняется недостаточным вниманием к сотрудникам. Это называется «моббинг», то есть взрослое проявление буллинга».

Ранее стало известно, что две трети россиян сталкивались с буллингом на рабочем месте. По данным исследования, проведённого с сентября 2024 года по февраль 2025 года среди 308 человек, 76% респондентов заявили, что работали в организациях, где происходили случаи буллинга. При этом в 2022 году этот показатель составлял 63%.

Отмечается, что буллинг в российских компаниях в большинстве случаев носит «вертикальный характер» — 82% опрошенных назвали своими обидчиками руководителей (против 68% в 2022 году).