Существуют ли на самом деле вещие сны

О существовании вещих сновидений ученые ведут споры не первое десятилетие. Обладаем ли мы на самом деле даром «предвидения» неких событий в жизни или же больше надумываем, что сны могут показать картинки из будущего, предостеречь об опасностях или обещать приятные моменты? Сомнолог София Черкасова в беседе с WomanHit поделилась мнением, а заодно рассказала, у каких людей больше шансов увидеть так называемые вещие сны.

Так откуда они берутся

К возможному разочарованию многих, эксперт сразу пояснила, что научного обоснования сновидения такого типа до сих пор не получили. Но специалисты все же нашли объяснение их возникновения. Причина кроется в активной работе мозга, которая не прекращается даже в период ночного отдыха.

«Те ситуации, когда люди рассказывают про вещие сны, в общем-то, могут быть объяснены с научной точки зрения. Например, мозг даже во сне обладает способностью прогнозировать и анализировать наперед, конечно, в несколько редуцированном формате. И иногда какие-то решения, очевидные выводы могут приходить нам во сне. Не из-за каких-то мистических явлений, а просто потому, что мозг перебирает различные варианты и предлагает некоторые», — говорит эксперт.

Самые актуальные и яркие моменты мы автоматически запоминаем, и после похожие могут произойти и в реальности.

Особый дар или совпадение

Еще один распространенный миф о вещих снах сомнолог тоже развенчала. Оказалось, что у людей нет и не может быть предрасположенности видеть будущее в сновидениях. Но почему тогда одни заявляют, что постоянно сталкиваются с ощущением, что какие-то события им уже снились и теперь произошли наяву, а другие таким «даром» похвастаться не могут?

«Люди, в принципе, с разной частотой и интенсивностью видят сновидения. Кто-то почти не запоминает своих снов или помнит их в виде отдельных неясных образов. А у кого-то эти сны могут быть очень подробные, яркие, цветные, детализированные. Естественно, у второго человека из описанных двух крайностей могут с большей вероятностью случаться так называемые вещие сны», — объясняет эксперт.

Отдельно сомнолог подчеркнула, что со свойствами личности способность видеть яркие и захватывающие сны никак не связана. Это не говорит о разносторонне развитой, креативной натуре с высоким уровнем интеллекта.