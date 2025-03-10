Какие повседневные привычки сигнализируют о скрытой депрессии

Психологи Райан Хоуз и Алисия Велес раскрыли несколько повседневных привычек на работе, сигнализирующих о скрытой депрессии. Их слова приводит издание HuffPost.

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Велес обратила внимание на то, что у успешных профессионалов, которым важно одобрение начальства, депрессия может проявляться повышенной активностью на работе. По ее словам, человек может внезапно начать трудиться еще усерднее обычного, чтобы не возвращаться домой к проблемам.

Также на начавшуюся депрессию может указывать избегание общения с коллегами и добровольная самоизоляция, уточнила психолог.

«Это может выглядеть так, будто тот, кто раньше активно участвовал в совещаниях, теперь ведет себя тихо, сидит в конце комнаты или вообще пропускает собрание», — объяснила она.

В некоторых случаях это может происходить из-за усталости или недосыпа, но, если подобное поведение повторяется на регулярной основе, стоит насторожиться.

Еще одним признаком Велес назвала потерю мотивации и интереса к работе.

«Вы можете заметить, что просто пялитесь в экран, притворяетесь занятым или занимаетесь чем угодно, только не важными делами», — уточнила она.

В свою очередь, психолог Хоуз отметил, что признаком депрессии могут быть и частые опоздания на работу, пропуск совещаний и дедлайнов. Тревожным сигналом он назвал также беспричинную раздражительность и немотивированные вспышки гнева.

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