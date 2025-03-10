Нейробиолог рассказал, как можно изменить свою личность

Каждый новый день — это возможность начать новую жизнь. Для этого можно попробовать новое хобби или бросить себе небольшой вызов. Более радикальный вариант — изменить личность.

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Многие опросы демонстрируют, что большинство из нас хотят изменить как минимум некоторые черты собственной личности. Психологи в целом отмечают, что существует пять основных черт личности. Это открытость опыту (готовность пробовать новое), добросовестность (самодисциплина, амбициозность и организованность), экстраверсия (насколько вас тянет к веселью), доброжелательность (насколько вы теплы, дружелюбны и доверчивы), невротизм (насколько сильно вы испытываете беспокойство и сомнения).

Черты личности в отличие от настроения и эмоций относительно стабильны. Однако выводы психологов показывают, что изменение личности не только возможно, но и является довольно разумной идеей.

Если вы заинтересованы в изменении собственной личности, для начала отличной идеей будет пройти тест на черты личности. Далее посмотрите на свои результаты и подумайте, как и почему вы хотели бы измениться.

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Психологи выделили несколько аспектов, которые важны для изменения личности. Во-первых, вы должны захотеть измениться. Во-вторых, вам нужно взять на себя обязательство делать что-то по-другому. Рассматривайте свою личность как что-то, что основано на разных привычках мышления и поведения. Также обратите внимание на свою рабочую культуру или свой круг общения, чтобы понять, помогают ли они вам достичь собственных целей.

Чаще всего люди хотят снизить уровень невротизма, как показывают исследования. Одно исследование 2013 года показало, что небольшое снижение невротизма повысит благополучие на сумму, эквивалентную дополнительному доходу в 314 000 долларов в год (в сегодняшних деньгах это более 400 тысяч долларов). При высоком уровне невротизма вы, скорее всего, много себя критикуете и много переживаете. Попробуйте технику «мозгового автобуса». Представьте, что вы водитель автобуса, а ваши мысли — пассажиры. Попробуйте создать дистанцию между собой и своими мыслями, чтобы они меньше вас беспокоили.

Высокий уровень добросовестности связывают с получением большего количества повышений на работе и более долгой жизнью. Один из способов это развивать — избегать искушений. Вы можете их вообще убрать с глаз (не оставляйте банку с печеньем; не берите телефон в постель), можете повлиять на собственную оценку искушений (скажите себе, что печенье кажется старым и что смартфон вызывает у вас стресс). Следующий шаг — напомнить себе, как хорошо вы себя будете чувствовать, съев фруктов вместо печенья, или прочитав книгу вместо проведения времени за смартфоном.

Один из способов повысить уровень экстраверсии — выучить другой язык, который заставит вас чувствовать себя менее скованно. Ещё один подход заключается в оттачивании навыков флирта. Причём вам хватит всего трёх часов тренировок, чтобы увидеть прогресс.