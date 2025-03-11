Коуч по отношениям рассказала, как разговаривать о желаниях в сексе

К коучу по отношениям Джейн Грин обратилась за советом женщина, огорченная неадекватной реакцией партнера на ее желания в сексе. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

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Автор письма рассказала, что уже больше месяца состоит в отношениях. Они с партнером наконец стали чувствовать себя более комфортно в обществе друг друга и обсудили предпочтения в постели. Мужчина признался, что любит секс в позе наездницы, хочет попробовать ролевую игру «доктор и медсестра» и не прочь поэкспериментировать с наручниками. Женщина же рассказала, что предпочитает секс в миссионерской позе и не разделяет фантазий партнера. Реакция мужчины на эти слова неприятно ее удивила.

«Вместо того, чтобы отнестись к моему признанию по-доброму, он закатил глаза и сказал: "Отлично, значит, тебе нравится ванильный секс. Это так скучно"», — рассказала она.

По словам автора письма, она не в первый раз сталкивается с подобной реакцией на ее предпочтения в постели, но чувствует себя уязвленной, слыша подобное от своего бойфренда.

В ответ Грин посоветовала женщине не идти на поводу у партнера и не пытаться удовлетворить его потребности в ущерб собственным желаниям. При этом коуч выразила удивление относительно ее реакции на слова мужчины.

«Что вы планировали сделать с информацией, которую узнали от своего парня? Вы ему сказали, что вас не интересует то, что нравится ему, хотя вы, скорее всего, этого никогда не пробовали. Однако в сексе должно быть место для экспериментов — это необходимо, чтобы он не наскучил», — объяснила Грин.

Она посоветовала женщине начать пробовать новое в постели и таким образом найти то, что доставит удовольствие и ей, и ее партнеру.

Ранее к Грин обратилась девушка, напуганная предложением парня принять участие в опасной секс-игре. Автор письма призналась, что в разгар интимной близости мужчина спросил у нее разрешения слегка ее придушить.