Психотерапевт рассказал о причинах постоянного желания сменить имидж

Как сообщил психиатр и психотерапевт Алексей Вилков, периодическое желание обновить свой имидж является нормальным явлением. Такие перемены могут быть вызваны стремлением к новизне, желанием изменить себя или получить новые эмоции.

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Однако, если стремление к изменениям во внешности становится постоянным, это может свидетельствовать о более серьезных психологических проблемах. Вилков отметил, что эмоциональная нестабильность, неуверенность в себе и тревожность могут подталкивать человека к этим действиям. В такие моменты смена имиджа служит своеобразным успокоением, однако тревога обычно возвращается, что снова вызывает желание изменить внешность.

Одной из возможных причин частых изменений может быть дисморфофобия, редкое психическое расстройство, при котором человек не принимает свою внешность. В таких случаях человек может менять цвет волос, стили одежды, а затем переходить к более радикальным мерам, таким как косметологические и пластические операции, пытаясь устранить несуществующие дефекты.

По словам специалиста «Вечерней Москве», даже после выполнения пластических операций пациенты с этим расстройством часто не получают удовлетворения от результата и снова стремятся изменить свою внешность, что может нанести вред здоровью.

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