Как справиться с профессиональным выгоранием

Первый шаг в борьбе с профессиональным выгоранием — это своевременная диагностика, поскольку осознание проблемы уже является значительной частью решения. Об этом в беседе с РИАМО рассказала бизнес-психолог, эксперт по психологии денег Гульнара Зиннатуллина.

© Газета.Ru

«Начните слушать себя. Честно признайте, что вы на пределе сил, и определите, что больше не в ваших возможностях. Составьте список дел и решите, что можно отложить или передать другим», — посоветовала специалист.

Она акцентировала внимание на том, что важно остановиться и поставить свое состояние на первое место. Для восстановления сил, по ее словам, лучше взять отпуск или несколько выходных.

Также эксперт посоветовала научиться говорить «нет», освободив себя от обязательств, которые превращаются в чрезмерную нагрузку. Кроме того, следует установить четкие границы между работой, личной жизнью и временем для себя, отметила Зиннатуллина.

Психолог Наталья Наумова до этого объяснила, почему опасно отказываться от отпуска.

По ее словам, из-за отсутствия полноценного отдыха можно столкнуться с переутомлением, вспышками агрессии, невозможностью держать себя в руках, а также потерей интереса к жизни и работе. Чтобы этого не допустить, психолог советует отдыхать не менее двух раз в год. Оптимальными для перезагрузки она назвала две недели отпуска.