Специалист объяснила, о чем могут говорить ночные кошмары и бессонница

Длительный сон также может сигнализировать о проблемах.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила психолог Елена Соловьёва.

«Как понять, что психическое здоровье начинает ослабевать и нужно обратиться за помощью? Первое — нарушение сна, что проще всего заметить. Многие люди обесценивают это нарушение. «Бессонница и бессонница, рваный сон и рваный сон, кошмары и кошмары», — думают они. А на самом деле это не просто так. Сон — отражение наших бессознательных процессов. Нормально, когда мы комфортно засыпаем и просыпаемся отдохнувшими, проспав около 8 часов. Все истории про жаворонков и сов, когда просыпаетесь от любого шума, про внутренние панические состояния, когда спал и проснулся как от адреналиновой пушки с выпученными глазами, все истории про сны с тяжёлым сюжетом, когда вы проснулись и хотите заплакать — это говорит о том, что психика очень перегружена. Когда вы засыпаете, психика пытается переработать эмоциональный фон, который у вас накопился, и перерабатывает его, демонстрируя страшные картинки. Когда вы спите по 15 часов, это тоже о нарушении психического здоровья. Все дисбалансы сигнализируют о том, что с психикой что-то не так».

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