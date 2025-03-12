Ольга Бузова назвала «красные флаги» на первом свидании

Певица Ольга Бузова рассказала изданию VOICE, на какие действия мужчины обращает внимание на первом свидании.

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По словам Бузовой, она готова простить мужчине многое при первой встрече. Однако ей важно, чтобы избранник проявил инициативу оплатить счет в ресторане.

«Остальные моменты могут происходить из-за нервов. <…> Но, если не оплатил счет — это уже звоночек», — заявила исполнительница.

Бузова также заявила, что пойдет на второе свидание с мужчиной, который позаботится о ней перед самой встречей — закажет такси или заедет за ней на машине.

«Сейчас лучше такси — чтобы по пути на свидание обсудить его с подружками. Когда ты идешь на свидание с человеком, который нравится, тебе хочется ощутить предвкушение», — призналась артистка.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

В ноябре 2024 года певица спровоцировала слухи о романе с рэпером Олегом Майами. На концерте в честь восьмилетия сольной музыкальной карьеры Бузовой артисты поцеловались. Они исполнили на мероприятии свой вышедший трек «Такси», а под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию и поцеловал. Позже они опровергли слухи о романе.