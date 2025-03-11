Бизнес-психолог ответила, как выбраться из долгов и не потерять семью

Мы с вами живем в такое удивительное время, когда многие люди закредитованы. Кроме удобства и расширения границ возможностей, это может доставлять еще и серьезные проблемы, вгоняя в долги — порой неподъемные. Вместе с бизнес-психологом Аленой Никольской определим шаги, которые помогут выбраться из «долговой ямы» и не потерять свою семью.

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Темная сторона пробелов в финансовой грамотности

Финансовая неграмотность или отсутствие личной ответственности — серьезная проблема, которая может привести к настоящей трагедии.

«В большинстве случаев путь к „долговой яме“ выстраивается банально: сначала просто так или и-за определенных обстоятельств человек берет кредит, потом не смог справиться с оплатой долга и взял другой кредит, чтобы погасить изначальный и по нарастающей. Через какое-то время банки начинают отказывать, приходится пользоваться микрозаймами с огромными, неадекватными процентами, и вот все это уже как снежный ком, не остановить», — рассказывает эксперт.

Напоминание о ежемесячных, непосильных платежах, звонки банков, угрозы коллекторов, осуждение близких — все это стресс. Приходится жить в постоянном страхе, работать годами на износ и экономить. В конце концов может случиться так, что придется распрощаться со всем имуществом, если оно было, стать обладателем невыездного «черного» билета и даже пройти через процедуру банкротства.

Почему долги приносят в семью разлад

Финансовые споры и психологические проблемы — стресс для всех сленов семьи. Сначала человек, который столкнулся с долгами, молчит о своих переживаниях, потом скрывает кредиты и все рано или поздно правда выливается наружу, в итоге — чудовищный скандал.

Кредиты и долги напрямую влияют на отношения внутри пары, разрушая их, так как они держатся на трех вещах: общие планы, совпадение взглядов на жизнь, интимная близость. Если что-то меняется, то начинаются проблемы.

Говорите

Общайтесь с близкими, о ситуации с долгами должны знать все члены семьи. И взрослые, и дети должны понимать что сейчас непростая ситуация. Не надо перекладывать ответственность на них, они не заслуживают этого, но и оставлять их в стороне не стоит, ведь будет ощущение отстраненности.

Планируйте

Нужно четко понимать как будет происходить погашение долгов и отказаться от того, что будет отжирать ресурс. Это особенно поможет, если есть возможность устроиться на какую-то стабильную работу и при этом есть большая внутренняя самоорганизация.

Сократите расходы

Нельзя экономить на еде, на медицине или на ЖКХ, но уберите все то, что съедает какую-то часть дохода. Плюс, откажитесь от серьезных, дорогих покупок — с отпуском, возможно, тоже придется пока завязать или, во всяком случае, проводить его у бабушки на даче, а не в отеле «все включено» в Турции или Таиланде.

Измените профессиональный подход

Думайте о том, что вы можете предложить рынку.