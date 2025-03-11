Бизнес-психолог ответила, как выбраться из долгов и не потерять семью

Долги и кредиты: как не потерять семью и разум
Мы с вами живем в такое удивительное время, когда многие люди закредитованы. Кроме удобства и расширения границ возможностей, это может доставлять еще и серьезные проблемы, вгоняя в долги — порой неподъемные. Вместе с бизнес-психологом Аленой Никольской определим шаги, которые помогут выбраться из «долговой ямы» и не потерять свою семью.
Темная сторона пробелов в финансовой грамотности
Финансовая неграмотность или отсутствие личной ответственности — серьезная проблема, которая может привести к настоящей трагедии.
«В большинстве случаев путь к „долговой яме“ выстраивается банально: сначала просто так или и-за определенных обстоятельств человек берет кредит, потом не смог справиться с оплатой долга и взял другой кредит, чтобы погасить изначальный и по нарастающей. Через какое-то время банки начинают отказывать, приходится пользоваться микрозаймами с огромными, неадекватными процентами, и вот все это уже как снежный ком, не остановить», — рассказывает эксперт.
Напоминание о ежемесячных, непосильных платежах, звонки банков, угрозы коллекторов, осуждение близких — все это стресс. Приходится жить в постоянном страхе, работать годами на износ и экономить. В конце концов может случиться так, что придется распрощаться со всем имуществом, если оно было, стать обладателем невыездного «черного» билета и даже пройти через процедуру банкротства.
Почему долги приносят в семью разлад
Финансовые споры и психологические проблемы — стресс для всех сленов семьи. Сначала человек, который столкнулся с долгами, молчит о своих переживаниях, потом скрывает кредиты и все рано или поздно правда выливается наружу, в итоге — чудовищный скандал.
Кредиты и долги напрямую влияют на отношения внутри пары, разрушая их, так как они держатся на трех вещах: общие планы, совпадение взглядов на жизнь, интимная близость. Если что-то меняется, то начинаются проблемы.
Говорите
Общайтесь с близкими, о ситуации с долгами должны знать все члены семьи. И взрослые, и дети должны понимать что сейчас непростая ситуация. Не надо перекладывать ответственность на них, они не заслуживают этого, но и оставлять их в стороне не стоит, ведь будет ощущение отстраненности.
Планируйте
Нужно четко понимать как будет происходить погашение долгов и отказаться от того, что будет отжирать ресурс. Это особенно поможет, если есть возможность устроиться на какую-то стабильную работу и при этом есть большая внутренняя самоорганизация.
Сократите расходы
Нельзя экономить на еде, на медицине или на ЖКХ, но уберите все то, что съедает какую-то часть дохода. Плюс, откажитесь от серьезных, дорогих покупок — с отпуском, возможно, тоже придется пока завязать или, во всяком случае, проводить его у бабушки на даче, а не в отеле «все включено» в Турции или Таиланде.
Измените профессиональный подход
Думайте о том, что вы можете предложить рынку.
«Очень часто думают люди о том, что „Ой, ну вот мне там столько-то лет, условно 45+, кому я нужен“. Помните о том, что вместе с возрастом приходит и увеличение вашей капитализации. Вы как специалист становитесь лучше, круче и серьезней. Вы как дорогое вино, за вас должны платить больше денег. Если вы учитесь, развиваетесь, осваиваете новые способы, технологии, и вы действительно готовы брать на себя ответственность, вот в этом случае вы точно можете претендовать на серьезную высокооплачиваемую работу», — говорит психолог.