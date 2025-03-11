Как разные поколения воспринимают травлю

Эксперты компании «Где мои дети» провели исследование среди зумеров (18–27 лет), миллениалов (28–43 года), поколения Х (44–59 лет) и бэби-бумеров (60–78 лет), чтобы выяснить отношение к школьной травле. Зумеры считают травлю жестоким опытом, а миллениалы – мотивирующим фактором. Каждый второй зумер (53 %) предпочитает молчать при буллинге, а миллениалы идут на конфликт (39 %).

© РИА "ФедералПресс"

Где и когда сталкивались с травлей?

35 % миллениалов сталкивались с травлей в школе, тогда как у зумеров таких случаев – 61 %. Старшее поколение (Х и бэби-бумеры) сталкивалось с буллингом в 2,5 раза реже.

Как отметила специалист по социально значимым проектам «Где мои дети» Светлана Михайлова, рост статистики не говорит о том, что травли стало больше. Раньше случаи буллинга оставались в тени и воспринимались как норма и даже часть социализации. Сегодня все больше людей открыто говорят об этой проблеме.

«Общество стало более осведомленным в вопросах психологического благополучия, а школы и родители лучше понимают последствия травли. Современные дети и подростки лучше понимают свои права и не боятся заявлять о несправедливом отношении», – рассказала Михайлова.

Она отметила, что кибербуллинг (оскорбления в соцсетях, онлайн-угрозы) – это проблема молодого поколения: 47 % зумеров сталкивались с агрессией в интернете, среди миллениалов – всего 15 %. Психологическая травля (насмешки, оскорбления, игнорирование) – самый распространенный вид буллинга: от 87 % у зумеров до 62 % у бэби-бумеров.

Как поколения воспринимают травлю?

Зумеры (40 %) считают травлю жестоким опытом, повлиявшим на самооценку, миллениалы (22 %) рассматривают это как мотивирующий фактор, 30 % поколения X и 38 % бэби-бумеров считают, что травля сделала их сильнее. Младшее поколение (20 %) говорит о травле как о ситуации, вызывающей чувство изоляции, а бэби-бумеры (38 %) – как о сплотившем опыте.

Реакция на травлю

Молчание и попытки справиться самостоятельно – распространенная стратегия, особенно у зумеров (53 %). Миллениалы чаще обращаются за поддержкой к друзьям (18 %) или конфликтуют с обидчиками (39 %).

Современные поколения редко используют психологическую помощь: лишь 13 % зумеров и 12 % миллениалов готовы обратиться к психологу при повторном буллинге, передает РИАМО.

«Если травля произошла вновь, независимо от поколения, – важно искать психологическую поддержку, не оставаясь один на один с проблемой. Для всех поколений важно помнить: травля – это не ваша вина, и сейчас есть возможность получить помощь», – заключила Михайлова.

Напомним, буллинг – это современное название травли и агрессии. Дети преследуют сверстника и издеваются над ним. В большинстве случаев буллинг встречается в школе и, как отмечают психологи, агрессоров больше в младших и средних классах. Что делать, если ребенок столкнулся с травлей, и как родителям правильно вести себя в данной ситуации, читайте в материале «ФедералПресс».