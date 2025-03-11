Почему девочки успешнее в школе, но реже становятся лидерами после нее

Недавнее исследование, проведенное психологами Лаборатории раннего когнитивного развития Торонто, выявило склонность женщин чаще проявлять желание угодить другим людям по сравнению с мужчинами. Это поведение начинается с раннего возраста: от девочек уже в детском саду начинают ожидать, что они будут более послушными, чем мальчики. Результаты опубликованы в журнале Journal of Experimental Psychology: General.

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Работа показала, что мальчики показывают склонность к поиску альтернативных решений, тогда как девочки чаще следуют инструкциям учителя, даже если они ошибочны.

Мия Радованович, ведущий автор исследования: «Слушание инструкций и использование предложенного решения помогает в школе, что может объяснять лучшие академические результаты девочек. Но успех на рабочем месте требует отстаивания собственных идей — поведение, которое в меньшей степени поддерживается у девочек и чаще карается у женщин».

Проблема усугубляется, когда детям предъявляют неточную информацию. Радованович подчеркивает важность обучения детей критически оценивать полученные знания и расширять границы того, что они изучают в школе.

В рамках исследования изучалась реакция детей в возрасте от 7 до 10 лет на ненадежные инструкции в различных задачах. В одном из сценариев участникам предлагалось пройти препятствия в видеоигре, следуя заведомо неправильно данным учителем указаниям. Девочки, как правило, продолжали следовать неисправному решению, тогда как мальчики искали альтернативные пути.

Чтобы понять, как тенденции к угождению влияют на решения детей, участникам было предложено заполнить анкету, измеряющую такие аспекты, как беспокойство о чужих мнениях и зависимость от других. Девочки показали более высокие результаты по всем параметрам.Для того чтобы девочки извлекали максимальную пользу из учебных возможностей, исследователи подчеркивают необходимость создания среды, способствующей изучению и выражению их собственных идей. Содействие детям в борьбе с установленными нормами может помочь предотвратить поведение, когда человек старается угодить другим, в зрелом возрасте.