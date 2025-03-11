Психолог рассказала, как справиться с весенней хандрой

Эксперт отмечает, что весной пробуждаются не только природа и цветы, но также и паразиты. Она отметила, что речь идет о кишечных паразитах, которых надо травить весной и осенью, потому что их у всех много, особенно у тех, кто употребляет много сахара и глютена.

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Также психолог сообщила, что в организме после зимы еще не набралось достаточно солнечного света и витаминов, но часто люди уже грузятся мечтами, ожиданиями и планами, отложенными на весну.

«Это люди, начинающие жить с понедельника. Они часто ждут до Нового года, а потом ждут до весны. Это еще одна причина хандры — Новый год прошел, а новая жизнь еще не настала. Вот весна началась, а новая жизнь опять нет. В таком случае надо задаться вопросами: чего я хочу, какого чуда жду, каких изменений», — добавила Метальникова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Еще одна причина связана с мыслями о похудании или что надо влюбиться, чтобы снова быть счастливым. Надо опять спрашивать себя: «Чего бы мне хотелось?», «Чего я неосознанно жду?», «Что, как мне кажется, должно было случиться весной, но не случилось?», «Какие перемены я ждал(а) от весны?».

Эксперт отметила, что другой причиной являются ложные цели и задачи. Были планы на весну, но сейчас их воплощать уже не хочется или нет сил. Иногда хандра является предохранителем от того, чтобы не бежать за невыполнимыми целями, сообщила психолог.

Лучший способ преодоления хандры — написать на листе бумаги истинные желания от жизни, года или весны, после чего ежедневно тратить хотя бы по 15 секунд на их реализацию.

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