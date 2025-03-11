Психологические «прививки» помогут людям противостоять дезинформации

Ученые из Оксфорда, Кембриджа, Бристоля, Потсдама и Королевского колледжа Лондона выяснили, что целевые психологические методы могут значительно усилить устойчивость к дезинформации в долгосрочной перспективе. Эти методы, названные «психологическими прививками», помогают людям лучше запоминать информацию и эффективнее распознавать ложные сведения. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

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В пяти крупных экспериментах с участием более 11 тысяч человек исследователи оценили эффективность различных методов защиты от дезинформации и изучили способы их укрепления. Ученые протестировали текстовые методы (сообщения, объясняющие распространенные приемы дезинформации), видеоролики (короткие образовательные клипы, раскрывающие эмоциональные манипуляции) и игровые методы (интерактивные игры, в которых участники создавали собственные фейковые новости в безопасной среде).

После этого участников подвергали воздействию дезинформации и проверяли их способность распознавать ложные сведения. Все три метода оказались эффективными, однако их действие со временем ослабевало. Ученые обнаружили, что длительность эффекта во многом зависит от того, насколько хорошо участники запомнили изначальное вмешательство. Повторные напоминания или упражнения на укрепление памяти значительно увеличивали устойчивость к дезинформации — так же, как медицинские прививки усиливают иммунитет. В то же время методы, направленные на мотивацию (например, напоминания об угрозе дезинформации), не показали значимого эффекта на долгосрочное сопротивление.

Ведущий автор исследования доктор Ракоэн Маэртенс из Оксфордского университета отметил, что дезинформация остается глобальной проблемой, влияя на все — от дебатов о климате до отношения к вакцинации. По его словам, исследование показывает, что так же, как медицинские прививки укрепляют иммунитет, психологические прививки могут со временем усилить устойчивость к дезинформации. Внедрение техник укрепления памяти в образовательные программы поможет людям сохранять эти навыки надолго.

Профессор Стефан Левандовски из Бристольского университета подчеркнул универсальность результатов, отметив, что эффект оказался одинаково сильным для видео, текстов и игр. Это значит, что можно масштабировать эти методы в разных форматах и контекстах, чтобы помочь людям лучше распознавать манипуляции.