Как стать уверенной в себе: список лучших книг для женщин

Super сделал подборку лучших книг по уверенности в себе, которая поможет повысить самооценку и научиться верить в себя.

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Топ-10 книг по уверенности в себе

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Лучшие книги для женщин по уверенности в себе — это в первую очередь те, что написаны не просто как очередное рассуждение на тему, а скорее как практическое руководство по преодолению сомнений и прочих преград на пути к гармонии со своим внутренним миром. Выбор таких книг так или иначе огромен: предлагаем ознакомиться с кратким содержанием и выбрать лучшее издание по самооценке лично для себя.

«Никогда-нибудь. Как выйти из тупика и найти себя», Елена Резанова

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Реальность порой расходится с прежними мечтами и может быть сложно понять, на своем ли вы месте. Постоянный стресс, занятость, ежедневные заботы не дают трезво оценить свои достижения. Автор этой книги по психологии для уверенности в себе объясняет, как быть с мечтами, которые кажутся несбыточными, что делать, если вы не можете решиться на перемены, и как отделить истинные устремления от ложных.

После прочтения вы поверите в себя и собственные силы. В результате улучшится самооценка и появится уверенность в себе. Подойдет тем, кто устал жить по накатанной и хочет найти смысл в своих действиях и жизни в целом.

«К себе. Нежно», Ольга Примаченко

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Современный темп жизни зачастую заставляет нас отодвинуть чувства и потребности на второй план — мы готовы на все ради успеха или хотя бы его видимости. Автор бережно напоминает о важности баланса между работой и личной жизнью, учит расставлять приоритеты и отстаивать личные границы. Основной посыл книги в том, что невозможно постоянно быть на пике формы, добиваясь глобальных целей и при этом оправдывая все ожидания окружающих. Важно уметь остановиться, выдохнуть и заниматься своим делом уже с новыми силами.

Книга будет полезна тем, чьи проблемы с самооценкой связаны с якобы недостаточной эффективностью или отсутствием явных достижений. К слову, в ней есть практический раздел с упражнениями, которые рассчитаны на целый месяц «нежности» к себе.

«Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», Михаил Лабковский

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Популистские советы Михаила Лабковского порой далеки от психологии как науки — можно считать их за личное мнение или житейскую мудрость, но важно другое — этот психолог умеет донести мысль образно и доходчиво. В книге из серии «Хочу и буду» эксперт рассматривает несколько ошибок, которые слишком многим из нас по-настоящему портят жизнь. Это, например, опасения, когда все хорошо, зависимость от ненужных эмоций и привычка в отношениях терпеть дискомфорт.

Книга поможет женщинам с уверенностью в себе, способствуя переоценке жизни и собственных возможностей в различных сферах жизни. Кроме того, в ней присутствуют советы родителям, которые могут оказаться полезными.

«9 комнат счастья», Люси Дензигер, Кэтрин Бирндорф

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Книга для женщин, которая основана на занимательной метафоре: авторы, одна из которых главный редактор женского издания, а другая — психотерапевт, предлагают провести аналогию между сферами жизни и комнатами в воображаемом доме. Например, спальня, согласно их концепции, — это место, где обитают чувства к партнеру, интимные переживания и секс, а подвал заполняют воспоминания детства и те, кто повлиял на формирование вашей личности. Основной посыл: чтобы быть счастливой и уверенной в себе, не обязательно поддерживать порядок во всем доме.

Концепция позволяет отказаться от излишней тревожности и беспокойства из-за невозможности контролировать все, но в то же время осознать, что вы сами хозяйка своего счастья и можете уделить больше времени тем «комнатам», каким вам хочется.

«Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку», Анастасия Залога

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В данном случае повысить самооценку можно с помощью простых, понятных и действенных упражнений, предложенных автором и сопровождаемых жизненными историями. Большинство из них не займет много времени: например, признаться в любви собственному отражению в зеркале, но порой и такие задачи переворачивают восприятие себя с ног на голову и дарят уверенность. Анастасия Залога предлагает не наказывать себя, а принять, объясняет, что любовь к себе — это естественно, но за недовольством собой прячется то хорошее, что в нас есть.

Среди 50 способов обязательно найдутся те, что подходят именно вам. К тому же они охватывают различные аспекты самооценки: не только внутренний настрой, но и внешность, телесные потребности, быт и многое другое.

«Тихая сила», Сьюзан Кейн

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Часто к низкой самооценке приводит несоответствие неким стандартам, принятым в обществе. Среди них и тот, что для достижения успеха нужно быть коммуникабельной, напористой и уметь «продать» себя подороже. Но гениев общения не так уж много, а остальные не обязаны страдать: у них есть свои сильные стороны. Об этом и книга. Сьюзан Кейн доходчиво доносит мысль о том, что интроверты не хуже экстравертов, а в чем-то даже могут их превосходить.

​Автор приводит в пример Джоан Роулинг, Уоррена Баффета и других интровертов-знаменитостей, чтобы доказать: у вас нет поводов для проблем с самооценкой.

«Разреши себе себя», Альберт Сафин

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Популярный психолог Альберт Сафин предлагает «разрешить себе — себя». Это тоже своего рода сборник упражнений, но уже без лишней лирики: историй не дождетесь, а практики будет хоть отбавляй. По сути это даже не книга, а своеобразная авторская рабочая тетрадь, которая поможет навести порядок в голове. Вам предстоит определиться с идеальным «комбо» для реализации мечты: достичь понимания, чего вы хотите, определить, как этого добиться с минимумом препятствий и какие условия нужны для комфорта по пути к цели.

Для улучшения качества жизни, по задумке автора, необходимо выполнять одно-два задания каждый день, не гонясь за количеством. Это оптимальный объем для планомерного прогресса.

«Код уверенности. Как умному человеку стать уверенным в себе», Роберт Келси

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Многим женщинам не хватает уверенности в себе, чтобы реализовать свой потенциал как в карьерном вопросе, так и в личной жизни. Автор с опорой на научные исследования рассуждает на тему веры в себя и объясняет, как достичь уверенности. Для искушенного читателя советы и выводы Келси могут показаться отчасти поверхностными, но тем, кто готов отнестись к прочитанному всерьез, книга поможет научиться проще взаимодействовать с окружением, справиться с тревогой как при выполнении повседневных задач, так и в чрезвычайных ситуациях.

При использовании в качестве практического пособия книга потребует больше времени: в таком случае необходимо записывать свои ответы на вопросы, составить план действий и так далее.

«Рецепт счастья. Принимать себя три раза в день», Екатерина Сигитова

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Если остановиться лишь на кратком содержании книги «Рецепт счастья. Принимайте себя три раза в день», она посвящена тому, как «полюбить себя несмотря на какие-либо проблемы и несовершенства». Как и многие другие лучшие книги про уверенность в себе, эта предлагает выполнить ряд заданий, чтобы взглянуть на ситуацию по-новому и научиться себя ценить. Ведь, как пишет Екатерина Сигитова, «ненавидеть что-то в себе в надежде измениться к лучшему — это все равно что постоянно принимать яд в надежде выздороветь».

Автор — психотерапевт, которая сама испытывала проблемы с самооценкой и уверенностью в себе. Поэтому книгу по психологии для женщин писала со знанием дела.

«Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться», Татьяна Мужицкая

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Среди широкого выбора книг по самосовершенствованию в топ-10 книг по уверенности в себе нельзя не включить «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой, главная задача которого — научить вас любить себя, справиться с сомнениями касательно своего будущего и точно осознать, чего вы хотите от этой жизни. Автор объясняет, как наконец перестать сомневаться по пустякам.