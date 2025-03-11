Ощущения после рабочего совещания сравнили с  похмельем

Naukatv.ru

До 90% работников испытывали неприятные ощущения хотя бы иногда после совещания или встречи, подсчитали авторы исследования, проведенного Университетом Северной Каролины и платформой управления проектами Asana.

Ощущения после рабочего совещания сравнили с похмельем
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В своем отчете ученые назвали негативные последствия, такие как снижение вовлеченности и производительности, похмельем. Это может продолжаться пару часов или затянуться до конца дня — но в любом случае влияет на отношение сотрудников к совещаниям и работе в целом, даже с учетом чувств по поводу зарплаты, начальника и должностных обязанностей.

Вместе с тем исследователи предложили решения по профилактике похмелья от совещаний — как их участникам, так и организаторам.

Как выглядит похмелье после деловых встреч

Более 90% из 5000 работников в США и Великобритании сообщили, что испытывали неприятные ощущения после совещаний по крайней мере иногда. Более половины заявили, что это состояние негативно сказывается на их производительности, а 47% признались, что чувствуют себя менее вовлеченными в свою работу. Эти эффекты часто возникают из-за размышлений или повторения частей совещания в уме. Почти половина (47%) респондентов отметили пагубные последствия для своего взаимодействия с коллегами, такие как чувство оторванности от своей команды или желание провести время в одиночестве.

Для многих разочарование от встречи выливается в обсуждения с коллегами, что становится поводом к неформальным встречам после совещания. Более трети (36%) респондентов заявили, что иногда высказывали свое разочарование коллегам, а более четверти (27%) признались, что делают это часто или всегда.

Самые распространенные причины разочарования после совещания:

  • неактуальность обсуждаемых тем (59%),
  • отсутствие четкой повестки дня или целей (59%),
  • плохое управление временем (53%),
  • отсутствие конкретных результатов или последующих действий (48%),
  • неравное (39%) или недостаточное (38%) участие,
  • неэффективное взаимодействие (30%).

В среднем, похмелье от совещания продолжается около двух часов, хотя порой оно сохраняется гораздо дольше — вплоть до конца рабочего дня, а некоторые даже уносят неприятные чувства домой, что пагубно сказывается на семейной жизни.

Как организаторы могут сделать рабочие совещания более конструктивными

Авторы исследования предложили пять стратегий организаторам рабочих встреч.

  1. Не доминируйте, а помогайте.
  2. Безжалостно сократите список гостей.
  3. Превращайте повестку дня в план действий.
  4. Цените каждую минуту и ​​не превышайте лимит.
  5. Требуйте ответственности каждый раз.

Как оправиться после сложной встречи

Исследователи узнали у испытавших похмелье от совещаний, как они приходили в себя.

Многим помогает короткий ментальный перерыв — метод, известный как психологическое отстранение. По сути, это просто таймаут на несколько минут для восстановления ясности ума.

Для кого-то усилия по восстановлению по-настоящему эффективны, если предполагают физическую дистанцию ​​между собой и плохой встречей. Это включает прогулку на улице, кофе или просто посещение другой части офиса.

Что касается обсуждения итогов совещания с коллегами — результаты противоречивы. Если цель разговора только в том, чтобы выпустить пар — он скорее окажется контрпродуктивным. Такой подход хотя и может принести краткосрочное эмоциональное облегчение, зачастую он может породить эффекты похмелья.

Куда лучше переосмыслить неудачную встречу, проговорить проблемы и разобраться в их причинах. Так можно разрушить негативные паттерны, которые часто приводят к размышлениям, и скорее вернуться к работе.

Психология