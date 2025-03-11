Ощущения после рабочего совещания сравнили с  похмельем

До 90% работников испытывали неприятные ощущения хотя бы иногда после совещания или встречи, подсчитали авторы исследования, проведенного Университетом Северной Каролины и платформой управления проектами Asana.

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В своем отчете ученые назвали негативные последствия, такие как снижение вовлеченности и производительности, похмельем. Это может продолжаться пару часов или затянуться до конца дня — но в любом случае влияет на отношение сотрудников к совещаниям и работе в целом, даже с учетом чувств по поводу зарплаты, начальника и должностных обязанностей.

Вместе с тем исследователи предложили решения по профилактике похмелья от совещаний — как их участникам, так и организаторам.

Как выглядит похмелье после деловых встреч

Более 90% из 5000 работников в США и Великобритании сообщили, что испытывали неприятные ощущения после совещаний по крайней мере иногда. Более половины заявили, что это состояние негативно сказывается на их производительности, а 47% признались, что чувствуют себя менее вовлеченными в свою работу. Эти эффекты часто возникают из-за размышлений или повторения частей совещания в уме. Почти половина (47%) респондентов отметили пагубные последствия для своего взаимодействия с коллегами, такие как чувство оторванности от своей команды или желание провести время в одиночестве.

Для многих разочарование от встречи выливается в обсуждения с коллегами, что становится поводом к неформальным встречам после совещания. Более трети (36%) респондентов заявили, что иногда высказывали свое разочарование коллегам, а более четверти (27%) признались, что делают это часто или всегда.

Самые распространенные причины разочарования после совещания:

неактуальность обсуждаемых тем (59%),

отсутствие четкой повестки дня или целей (59%),

плохое управление временем (53%),

отсутствие конкретных результатов или последующих действий (48%),

неравное (39%) или недостаточное (38%) участие,

неэффективное взаимодействие (30%).

В среднем, похмелье от совещания продолжается около двух часов, хотя порой оно сохраняется гораздо дольше — вплоть до конца рабочего дня, а некоторые даже уносят неприятные чувства домой, что пагубно сказывается на семейной жизни.

Как организаторы могут сделать рабочие совещания более конструктивными

Авторы исследования предложили пять стратегий организаторам рабочих встреч.

Не доминируйте, а помогайте. Безжалостно сократите список гостей. Превращайте повестку дня в план действий. Цените каждую минуту и ​​не превышайте лимит. Требуйте ответственности каждый раз.

Как оправиться после сложной встречи

Исследователи узнали у испытавших похмелье от совещаний, как они приходили в себя.

Многим помогает короткий ментальный перерыв — метод, известный как психологическое отстранение. По сути, это просто таймаут на несколько минут для восстановления ясности ума.

Для кого-то усилия по восстановлению по-настоящему эффективны, если предполагают физическую дистанцию ​​между собой и плохой встречей. Это включает прогулку на улице, кофе или просто посещение другой части офиса.

Что касается обсуждения итогов совещания с коллегами — результаты противоречивы. Если цель разговора только в том, чтобы выпустить пар — он скорее окажется контрпродуктивным. Такой подход хотя и может принести краткосрочное эмоциональное облегчение, зачастую он может породить эффекты похмелья.

Куда лучше переосмыслить неудачную встречу, проговорить проблемы и разобраться в их причинах. Так можно разрушить негативные паттерны, которые часто приводят к размышлениям, и скорее вернуться к работе.